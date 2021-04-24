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Итоги встречи в Москве, список «запрещенки» и как скрывали правду о Чернобыле - все за вчера

24.04.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


К сожалению, выходные не порадуют хорошей погодой (ее мы вообще в апреле не дождемся), так что можете никуда не спешить и почитать о самых интересных новостях вчерашнего дня. Кстати, видели, что на улицах творилось? Под конец апреля природа решила сообщить белорусам, что она все еще больше зима, чем весна: в Минске выпал снег, а в Витебской области грядки засыпало градом.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • От вчерашнего дня многие ждали ясности об итогах встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Но подробностей пока немного. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что стороны не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство, тема военной базы не поднималась, а какое принципиальное решение анонсировал Лукашенко накануне, в Кремле тоже не знают. А вот что об этой встрече думаю эксперты.
  • Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В списке «запрещенки» оказались «Нивея» и «Шкода». Правда, документ вызывает довольно много вопросов о том, что именно и как будет запрещено. Запрет, кстати, будет действовать полгода.
  • Посол США в Бедаруси Джуди Фишер (которая, напомним, сейчас находится в Вильнюсе) заявила, что Александр Лукашенко вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессировать оппонентов.
  • С помощью очевидцев и защитников продолжаем следить за рассмотрением дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. По версии обвинения, они брали взятки. Выясняем, что сказал тот, кто, предположительно, эти взятки давал. Кому, зачем и почему — его позиция, как и у многих в этом процессе, заметно поменялась.
  • Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен». Приговор журналисткам не изменили, они проведут в колонии два года.


  • В истории закрытия магазинов «Домашний» возник новый поворот. На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети находится за пределами Беларуси.
  • Правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары. Сейчас власти ищут более компромиссные механизмы. Мы же пока взялись за такие ходовые товары, как курица и яйца, и посмотрели, почему же они часто оказываются в лидерах по росту цен.
  • В последнее время стала активно обсуждаться тема экспорта белорусского леса: мол, «лес массово рубят на пеллеты», «вырубка идет опережающими темпами». Наши читатели из разных регионов страны также стали замечать, что масштабы вырубки значительно выросли именно в этом году. Что говорит об этом Министерство лесного хозяйства?
  • Белорусов атаковали банковские мошенники: злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сейчас стало известно, что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов.
  • Суд признал Telegram-канал BYPOL экстремистским. Напоминаем, что это значит для подписчиков.
  • В четверг вечером в столичном микрорайоне Малиновка задержали Сергея «Хлопотное дельце» Миронова и его маму. Парень получил 30 суток административного ареста за участие в районном марше. Дело его мамы суд отправил на доработку.
  • Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал 31 марта.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • Снова вспоминаем о Чернобыле. Первые дни после аварии власти молчали, а информационные сообщения в СМИ были короткими и не раскрывали всей глубины произошедшего. В целом роль журналистов заключалась в том, чтобы успокоить людей, показать, как последствия аварии ликвидируют, делать все, чтобы не допустить паники. Эту работу контролировал ЦК КПСС. Но о катастрофе знали ученые — некоторые из них пытались донести до руководства страны необходимость говорить о проблеме больше. Кто что знал после аварии и почему об этом не говорили?


  • А хотите историю невероятного спасения? Пять лет назад Станислав попал под поезд, но выжил. Это трудно представить, и, как рассказывает сам мужчина, окружающие часто не верят его истории. Стас шел в наушниках, из-за товарных составов не заметил, что впереди движется пассажирский поезд. И буквально шагнул под него.

  • Не пропустите очередной материал из проекта «Аўтары», посвященного юбилеям белорусских литераторов. Сегодня говорим про Змитрока Бядулю, который родился 135 лет назад. Рассказываем, сколько денег он получал в газете «Наша Ніва», почему женился только через 10 лет после знакомства и как умер в далеком Казахстане.

  • В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который стал автомобилем года в мире. Смотрите, какой он (к слову, в Беларусь приехала машина, выпущенная в ограниченном количестве).


О СПОРТЕ

  • Белорусские хоккеисты проиграли команде России в матче Евровызова. Они пропустили шесть шайб за период.
  • Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда признал корейского биатлониста Тимофея Лапшина виновным в нарушении антидопинговых правил. Его дисквалифицировали на год.
  • Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Что случилось?

Все новости пятницы, 23 апреля


Кстати, если вы собираетесь в кино на «Властелина колец» — трилогия спустя 20 лет вернулась на большие экраны — имейте в виду: те, кто уже сходил нередко жалуются на качество. Все три картины заявлены в разрешении 4К, но зрители пишут, что «по картинке муть мутная» и предполагают, что «недобросовестные кинотеатры просто крутят версию 2001 года». Что происходит?

Насыщенных вам выходных с хорошим настроением!

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Доброе утро! Выходные не порадуют хорошей погодой, так что можете особо никуда не спешить и почитать о новостях вчерашнего дня.
 
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