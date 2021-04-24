Итоги встречи в Москве, список «запрещенки» и как скрывали правду о Чернобыле - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





К сожалению, выходные не порадуют хорошей погодой (ее мы вообще в апреле не дождемся ), так что можете никуда не спешить и почитать о самых интересных новостях вчерашнего дня. Кстати, видели, что на улицах творилось ? Под конец апреля природа решила сообщить белорусам, что она все еще больше зима, чем весна: в Минске выпал снег, а в Витебской области грядки засыпало градом.

САМОЕ ВАЖНОЕ

От вчерашнего дня многие ждали ясности об итогах встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве . Но подробностей пока немного. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил , что стороны не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство, тема военной базы не поднималась, а какое принципиальное решение анонсировал Лукашенко накануне, в Кремле тоже не знают. А вот что об этой встрече думаю эксперты .

. Но подробностей пока немного. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков , что стороны не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство, тема военной базы не поднималась, а какое принципиальное решение анонсировал Лукашенко накануне, в Кремле тоже не знают. . Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В списке «запрещенки» оказались «Нивея» и «Шкода» . Правда, документ вызывает довольно много вопросов о том, что именно и как будет запрещено. Запрет, кстати, будет действовать полгода.

товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. . Правда, документ вызывает довольно много вопросов о том, что именно и как будет запрещено. Запрет, кстати, будет действовать полгода. Посол США в Бедаруси Джуди Фишер (которая, напомним, сейчас находится в Вильнюсе) заявила , что Александр Лукашенко вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессировать оппонентов.

(которая, напомним, сейчас находится в Вильнюсе) , что Александр Лукашенко вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессировать оппонентов. С помощью очевидцев и защитников продолжаем следить за рассмотрением дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка . По версии обвинения, они брали взятки. Выясняем, что сказал тот, кто, предположительно, эти взятки давал. Кому, зачем и почему — его позиция, как и у многих в этом процессе, заметно поменялась.

за рассмотрением . По версии обвинения, они брали взятки. Выясняем, что сказал тот, кто, предположительно, эти взятки давал. Кому, зачем и почему — его позиция, как и у многих в этом процессе, заметно поменялась. Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен». Приговор журналисткам не изменили , они проведут в колонии два года.





В истории закрытия магазинов «Домашний» возник новый поворот . На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети находится за пределами Беларуси.

возник . На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети находится за пределами Беларуси. Правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары . Сейчас власти ищут более компромиссные механизмы. Мы же пока взялись за такие ходовые товары, как курица и яйца, и посмотрели , почему же они часто оказываются в лидерах по росту цен.

. Сейчас власти более компромиссные механизмы. Мы же пока взялись за такие ходовые товары, как курица и яйца, и , почему же они часто оказываются в лидерах по росту цен. В последнее время стала активно обсуждаться тема экспорта белорусского леса: мол, «лес массово рубят на пеллеты», «вырубка идет опережающими темпами» . Наши читатели из разных регионов страны также стали замечать, что масштабы вырубки значительно выросли именно в этом году. Что говорит об этом Министерство лесного хозяйства ?

. Наши читатели из разных регионов страны также стали замечать, что масштабы вырубки значительно выросли именно в этом году. ? Белорусов атаковали банковские мошенники : злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сейчас стало известно , что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов.

: злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сейчас , что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов. Суд признал Telegram-канал BYPOL экстремистским . Напоминаем, что это значит для подписчиков.

. Напоминаем, что это значит для подписчиков. В четверг вечером в столичном микрорайоне Малиновка задержали Сергея «Хлопотное дельце» Миронова и его маму . Парень получил 30 суток административного ареста за участие в районном марше. Дело его мамы суд отправил на доработку.

. Парень 30 суток административного ареста за участие в районном марше. Дело его мамы суд отправил на доработку. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал 31 марта.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Снова вспоминаем о Чернобыле . Первые дни после аварии власти молчали, а информационные сообщения в СМИ были короткими и не раскрывали всей глубины произошедшего. В целом роль журналистов заключалась в том, чтобы успокоить людей, показать, как последствия аварии ликвидируют, делать все, чтобы не допустить паники. Эту работу контролировал ЦК КПСС. Но о катастрофе знали ученые — некоторые из них пытались донести до руководства страны необходимость говорить о проблеме больше. Кто что знал после аварии и почему об этом не говорили?





А хотите историю невероятного спасения ? Пять лет назад Станислав попал под поезд, но выжил . Это трудно представить, и, как рассказывает сам мужчина, окружающие часто не верят его истории. Стас шел в наушниках, из-за товарных составов не заметил, что впереди движется пассажирский поезд. И буквально шагнул под него.

? . Это трудно представить, и, как рассказывает сам мужчина, окружающие часто не верят его истории. Стас шел в наушниках, из-за товарных составов не заметил, что впереди движется пассажирский поезд. И буквально шагнул под него. Не пропустите очередной материал из проекта «Аўтары», посвященного юбилеям белорусских литераторов. Сегодня говорим про Змитрока Бядулю , который родился 135 лет назад. Рассказываем , сколько денег он получал в газете «Наша Ніва», почему женился только через 10 лет после знакомства и как умер в далеком Казахстане.

В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который стал автомобилем года в мире. Смотрите, какой он (к слову, в Беларусь приехала машина, выпущенная в ограниченном количестве).





Кстати, раз уж мы вспомнили об автомобилях: собрали подборку эксклюзивных машин (в том числе, и самоделок), которые сейчас можно купить у нас. Тут и родстер за 55 тысяч долларов, и броневик за 5 .

О СПОРТЕ

Белорусские хоккеисты проиграли команде России в матче Евровызова . Они пропустили шесть шайб за период.

. Они шесть шайб за период. Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда признал корейского биатлониста Тимофея Лапшина виновным в нарушении антидопинговых правил. Его дисквалифицировали на год.

виновным в нарушении антидопинговых правил. Его на год. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Что случилось ?

Все новости пятницы, 23 апреля





Кстати, если вы собираетесь в кино на «Властелина колец» — трилогия спустя 20 лет вернулась на большие экраны — имейте в виду: те, кто уже сходил нередко жалуются на качество. Все три картины заявлены в разрешении 4К, но зрители пишут, что «по картинке муть мутная» и предполагают, что «недобросовестные кинотеатры просто крутят версию 2001 года». Что происходит ?

Насыщенных вам выходных с хорошим настроением!

Ваша редакция