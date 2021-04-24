Итоги встречи в Москве, список «запрещенки» и как скрывали правду о Чернобыле - все за вчера

К сожалению, выходные не порадуют хорошей погодой (ее мы вообще в апреле не дождемся), так что можете никуда не спешить и почитать о самых интересных новостях вчерашнего дня. Кстати, видели, что на улицах творилось? Под конец апреля природа решила сообщить белорусам, что она все еще больше зима, чем весна: в Минске выпал снег, а в Витебской области грядки засыпало градом.
САМОЕ ВАЖНОЕ
От вчерашнего дня многие ждали ясности об итогах встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Но подробностей пока немного. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что стороны не обсуждали вопрос слияния России и Беларуси в одно государство, тема военной базы не поднималась, а какое принципиальное решение анонсировал Лукашенко накануне, в Кремле тоже не знают. А вот что об этой встрече думаю эксперты.
Для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В списке «запрещенки» оказались «Нивея» и «Шкода». Правда, документ вызывает довольно много вопросов о том, что именно и как будет запрещено. Запрет, кстати, будет действовать полгода.
Посол США в Бедаруси Джуди Фишер (которая, напомним, сейчас находится в Вильнюсе) заявила, что Александр Лукашенко вряд ли долго продержится у власти, если будет продолжать репрессировать оппонентов.
С помощью очевидцев и защитников продолжаем следить за рассмотрением дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. По версии обвинения, они брали взятки. Выясняем, что сказал тот, кто, предположительно, эти взятки давал. Кому, зачем и почему — его позиция, как и у многих в этом процессе, заметно поменялась.
Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен». Приговор журналисткам не изменили, они проведут в колонии два года.
В истории закрытия магазинов «Домашний» возник новый поворот. На минувшей неделе были задержаны жена и старший сын Ивана Березовского. Сам основатель сети находится за пределами Беларуси.
Правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары. Сейчас власти ищут более компромиссные механизмы. Мы же пока взялись за такие ходовые товары, как курица и яйца, и посмотрели, почему же они часто оказываются в лидерах по росту цен.
В последнее время стала активно обсуждаться тема экспорта белорусского леса: мол, «лес массово рубят на пеллеты», «вырубка идет опережающими темпами». Наши читатели из разных регионов страны также стали замечать, что масштабы вырубки значительно выросли именно в этом году. Что говорит об этом Министерство лесного хозяйства?
Белорусов атаковали банковские мошенники: злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сейчас стало известно, что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов.
Суд призналTelegram-канал BYPOL экстремистским. Напоминаем, что это значит для подписчиков.
В четверг вечером в столичном микрорайоне Малиновка задержали Сергея «Хлопотное дельце» Миронова и его маму. Парень получил 30 суток административного ареста за участие в районном марше. Дело его мамы суд отправил на доработку.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прекратил голодовку, которую начал 31 марта.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Снова вспоминаем о Чернобыле. Первые дни после аварии власти молчали, а информационные сообщения в СМИ были короткими и не раскрывали всей глубины произошедшего. В целом роль журналистов заключалась в том, чтобы успокоить людей, показать, как последствия аварии ликвидируют, делать все, чтобы не допустить паники. Эту работу контролировал ЦК КПСС. Но о катастрофе знали ученые — некоторые из них пытались донести до руководства страны необходимость говорить о проблеме больше. Кто что знал после аварии и почему об этом не говорили?
А хотите историю невероятного спасения? Пять лет назад Станислав попал под поезд, но выжил. Это трудно представить, и, как рассказывает сам мужчина, окружающие часто не верят его истории. Стас шел в наушниках, из-за товарных составов не заметил, что впереди движется пассажирский поезд. И буквально шагнул под него.
Не пропустите очередной материал из проекта «Аўтары», посвященного юбилеям белорусских литераторов. Сегодня говорим про Змитрока Бядулю, который родился 135 лет назад. Рассказываем, сколько денег он получал в газете «Наша Ніва», почему женился только через 10 лет после знакомства и как умер в далеком Казахстане.
В Минск прибыл первый экземпляр электрокара, который стал автомобилем года в мире. Смотрите, какой он (к слову, в Беларусь приехала машина, выпущенная в ограниченном количестве).
Кстати, если вы собираетесь в кино на «Властелина колец» — трилогия спустя 20 лет вернулась на большие экраны — имейте в виду: те, кто уже сходил нередко жалуются на качество. Все три картины заявлены в разрешении 4К, но зрители пишут, что «по картинке муть мутная» и предполагают, что «недобросовестные кинотеатры просто крутят версию 2001 года». Что происходит?
Насыщенных вам выходных с хорошим настроением!
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