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Как будут работать поликлиники и больницы в Гродно на майские праздники

24.04.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как будут работать медицинские учреждения в мае, пояснил Минздрав.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

1, 2 9 и 11 мая поликлиники не работают, а 8 и 10 мая работают по графику субботы: узкие специалисты принимают с 9.00 до 15.00, дежурные терапевты — с 9.00 до 18.00.

При необходимости всегда можно вызывать скорую.

15 мая (это рабочая суббота) — обычный рабочий день.

В больницах 1, 2, 9 и 11 мая также выходной, 8 и 15 мая они работают как в субботу, понедельник 10 мая — обычный рабочий день.

 
 
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При необходимости всегда можно вызывать скорую.
 
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