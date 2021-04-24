|
Лукашенко прилетел на Гомельщину и пробудет здесь до понедельника
24.04.2021 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко прилетел в Гомельскую область и пробудет здесь до понедельника,
Поездка приурочена к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной станции.
Вчера Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолете. Его пресс-служба сообщает, что в «в фокусе внимания» — «жизнь людей, восстановление земель и посевная».
В субботу он приехал в Полесский радиационно-экологический заповедник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поездка приурочена к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной станции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)