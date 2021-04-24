Лукашенко прилетел на Гомельщину и пробудет здесь до понедельника

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прилетел в Гомельскую область и пробудет здесь до понедельника, сообщает приближенный к нему телеграм-канал.





Поездка приурочена к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной станции.

Вчера Лукашенко облетел Гомельскую область на вертолете. Его пресс-служба сообщает, что в «в фокусе внимания» — «жизнь людей, восстановление земель и посевная».

В субботу он приехал в Полесский радиационно-экологический заповедник.