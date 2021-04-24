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Политзаключенный Олег Корбан получил 1,5 года ограничения свободы. Его освободили в зале суда

24.04.2021 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер общественной инициативы «Альтернатива» Олег Корбан 23 апреля был приговорен судом Московского района к 1,5 годам ограничения свободы и был освобожден в зале суда. Об этом сам политзаключенный сообщил у себя в Facebook.


Фото: alternativaby.net

«Чудо свершилось, сегодня меня выпустили на свободу! Суд вынес 1,5 года ограничения свободы. Подробности будут позже, сейчас начинаю адаптироваться к вашей свободе. P. S. Всем кто поддерживал меня и мою семью — Большая Благодарность», — написал Корбан

Напомним, Корбана обвиняли по части 1 и 2 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Его задержали после обыска в квартире 25 октября 2020 года. Сначала ему присудили 15-суточный административный арест по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии), а после его окончания перевели в СИЗО-1. Правозащитники признали Корбана политзаключенным.

Суд над политзаключенным начался 22 апреля. Судья Ольга Малашенко приняла решение сделать процесс закрытым.

 
 
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