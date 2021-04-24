«Дорогая наша Маша!» Как родные, друзья и просто белорусы поздравляют Колесникову (и что она им ответила)

Источник материала: Tut.by

Двадцать четвертого апреля — День рождения Марии Колесниковой. Музыкант, общественный деятель, политик — для многих белорусов она стала просто «нашей Машей». А еще символом свободы и примером того, на что готов человек ради своих взглядов и убеждений. Свои видео- и фотопоздравления в соцсетях публикуют родные, друзья Марии, а также обычные белорусы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Колесников поздравляет свою дочь у стен Володарки. С 8 сентября прошлого года Мария находится под стражей.

Видео: штаб Виктора Бабарико

Поздравление от двух граций: Светланы Тихановской

и Вероники Цепкало

Видео: Belarus Women’s Foundation

Видеопоздравления от невероятных белорусов.

И небольшая подборка фото из тех, что прислали наши читатели.

























На странице Марии Колесниковой в Facebook опубликовано ее обращение из СИЗО.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«У меня сегодня День рождения. Этот день я всегда проводила в кругу семьи, близких и друзей. В какой бы стране я не находилась. И всегда громко и весело! Сегодня к сожалению я вас не увижу, не обниму и мы не посмеемся так задорно и оглушительно громко, как только мы умеем. Но знайте сегодня и всегда, вы все в моем сердце и всей душой с вами. Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!».

Сегодня вечером на специально организованном в честь Дня рождения Колесниковой онлайн-концерте классической музыки поздравлять Марию будут друзья, известные музыканты из из разных стран мира. А тут уже можно посмотреть поздравление от оперной дивы Маргариты Левчук.