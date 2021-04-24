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«Дорогая наша Маша!» Как родные, друзья и просто белорусы поздравляют Колесникову (и что она им ответила)
24.04.2021 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двадцать четвертого апреля —
Александр Колесников поздравляет свою дочь у стен Володарки. С 8 сентября прошлого года Мария находится под стражей.
Видео: штаб
Поздравление от двух граций: Светланы Тихановской
и Вероники Цепкало
Видео:
Видеопоздравления от невероятных белорусов.
И небольшая подборка фото из тех, что прислали наши читатели.
На странице Марии Колесниковой в Facebook опубликовано
«У меня сегодня День рождения. Этот день я всегда проводила в кругу семьи, близких и друзей. В какой бы стране я не находилась. И всегда громко и весело! Сегодня к сожалению я вас не увижу, не обниму и мы не посмеемся так задорно и оглушительно громко, как только мы умеем. Но знайте сегодня и всегда, вы все в моем сердце и всей душой с вами. Смейтесь, обнимайтесь и веселитесь сегодня. И за меня тоже!».
Сегодня вечером на специально организованном в честь Дня рождения Колесниковой
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«Дорогая наша Маша!» Как родные, друзья и просто белорусы поздравляют Колесникову (и что она им ответила)
Музыкант, общественный деятель, политик - для многих белорусов она стала просто «нашей Машей». А еще символом и примером того, на что готов человек ради своих...
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