"Добрай раніцы, Беларусь!" снимает праздничную программу на "Линии Сталина"

Источник материала: БT

Тематический эфир ко Дню Великой Победы готовит команда программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Праздничный выпуск посвятили бойцам-героиням Красной армии. Обязанности связистки, снайпера, зенитчицы, санитарки и даже танкистки - солдатские будни телезрители разделят вместе с ведущими утреннего шоу. Съемки прошли на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Инфраструктура в 36 гектаров позволила постановщикам реализовать военные эпизоды с исторической достоверностью. Кроме спецтехники задействовали и массовку.



Анна Квилория, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!": "У нас здесь такая попытка показать роль женщины в этой войне. Никто не будет отрицать, что она была все-таки велика. Войти в образ тех, кто так или иначе участвовал в этой войне, просто лучшее погружение в эту историю. Честно скажу, я сейчас слушала ветерана, который рассказывал, как он искал маму среди повешенных в Минске. Это просто страшно".

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина": "С точки зрения, чтобы показать в кино, например, или на телевидении, как работали системы вооружения какие-то, как стрелковые, как колесные, так и гусеничные, то мы можем многое сделать, не только показать - вот танк стоит, но мы можем его завести, выгнать в поле и сымитировать выстрел даже".

Смотрите праздничный эфир 7 мая на "Беларусь 1"



Рассказы о войне услышим из первых уст. Гостем программы стал ветеран Великой Отечественной, военный разведчик Геннадий Юшкевич. Кроме того, в программе прозвучат музыкальные поздравления от эстрадных и академических артистов. Они исполнят песни военных лет. Праздничный эфир смотрите 7 мая с 6 до 9 часов утра на "Беларусь 1".