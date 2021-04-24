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"Добрай раніцы, Беларусь!" снимает праздничную программу на "Линии Сталина"
24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тематический эфир ко Дню Великой Победы готовит команда программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Праздничный выпуск посвятили бойцам-героиням Красной армии. Обязанности связистки, снайпера, зенитчицы, санитарки и даже танкистки - солдатские будни телезрители разделят вместе с ведущими утреннего шоу. Съемки прошли на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Инфраструктура в 36 гектаров позволила постановщикам реализовать военные эпизоды с исторической достоверностью. Кроме спецтехники задействовали и массовку.
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина": "С точки зрения, чтобы показать в кино, например, или на телевидении, как работали системы вооружения какие-то, как стрелковые, как колесные, так и гусеничные, то мы можем многое сделать, не только показать - вот танк стоит, но мы можем его завести, выгнать в поле и сымитировать выстрел даже".
Смотрите праздничный эфир 7 мая на
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