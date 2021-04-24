ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Добрай раніцы, Беларусь!" снимает праздничную программу на "Линии Сталина"

24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тематический эфир ко Дню Великой Победы готовит команда программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Праздничный выпуск посвятили бойцам-героиням Красной армии. Обязанности связистки, снайпера, зенитчицы, санитарки и даже танкистки - солдатские будни телезрители разделят вместе с ведущими утреннего шоу. Съемки прошли на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Инфраструктура в 36 гектаров позволила постановщикам реализовать военные эпизоды с исторической достоверностью. Кроме спецтехники задействовали и массовку.

Анна Квилория, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!": "У нас здесь такая попытка показать роль женщины в этой войне. Никто не будет отрицать, что она была все-таки велика. Войти в образ тех, кто так или иначе участвовал в этой войне, просто лучшее погружение в эту историю. Честно скажу, я сейчас слушала ветерана, который рассказывал, как он искал маму среди повешенных в Минске. Это просто страшно".

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина": "С точки зрения, чтобы показать в кино, например, или на телевидении, как работали системы вооружения какие-то, как стрелковые, как колесные, так и гусеничные, то мы можем многое сделать, не только показать - вот танк стоит, но мы можем его завести, выгнать в поле и сымитировать выстрел даже".

Смотрите праздничный эфир 7 мая на "Беларусь 1"


Рассказы о войне услышим из первых уст. Гостем программы стал ветеран Великой Отечественной, военный разведчик Геннадий Юшкевич. Кроме того, в программе прозвучат музыкальные поздравления от эстрадных и академических артистов. Они исполнят песни военных лет. Праздничный эфир смотрите 7 мая с 6 до 9 часов утра на "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тематический эфир ко Дню Великой Победы готовит команда программы "Добрай раніцы, Беларусь!". Праздничный выпуск посвятили бойцам-героиням Красной армии....
 
Новости дня
Новости общества
 
Прямые трансляции богослужений и тематические программы смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 3"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by