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Прямые трансляции богослужений и тематические программы смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 3"

24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра в календаре православных верующих - Вербное воскресение.

Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали взмахами вербы, потому традиция освящать ветви этого дерева сохранилась по сей день. Завтра во всех православных храмах страны пройдут богослужения.

Тематические программы, а также марафон трансляций праздничных служб покажет Белтелерадиокомпания. Завтра в 5:50 утра со словом к верующим выступит митрополит Вениамин. Обращение - на телеканале "Беларусь 1".

Подробности о Вербном воскресении, значение, история и традиция праздника - на телеканале "Беларусь 3" в 8:50 утра. Вести "Размовы пра духоўнае" будет клирик храма святителя Николая Чудотворца - протоиерей Евгений Громыко.

Прямые трансляции богослужений и тематические программы смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 3"


Сразу после проекта - в 9 утра - команда медиахолдинга начнет прямую трансляцию праздничного богослужения. Местом проведения выбрали Свято-Елисаветинский женский монастырь.

Напомним, что до Светлого праздника Пасхи остается неделя. В этом году православные встретят праздник Воскресения Христова 2 мая.

 
 
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Завтра в календаре православных верующих - Вербное воскресение. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его...
 
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