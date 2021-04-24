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Прямые трансляции богослужений и тематические программы смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 3"
24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра в календаре православных верующих - Вербное воскресение.
Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали взмахами вербы, потому традиция освящать ветви этого дерева сохранилась по сей день. Завтра во всех православных храмах страны пройдут богослужения.
Тематические программы, а также марафон трансляций праздничных служб покажет Белтелерадиокомпания. Завтра в 5:50 утра со словом к верующим выступит митрополит Вениамин. Обращение - на телеканале
Подробности о Вербном воскресении, значение, история и традиция праздника - на телеканале
Сразу после проекта - в 9 утра - команда медиахолдинга начнет прямую трансляцию праздничного богослужения. Местом проведения выбрали Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Напомним, что до Светлого праздника Пасхи остается неделя. В этом году православные встретят праздник Воскресения Христова 2 мая.
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Завтра в календаре православных верующих - Вербное воскресение. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его...
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