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Автопробег патриоты посвятили чернобыльской трагедии
24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гомельскую область отправились участники
К обеду участники пробега прибудут в Хойники, сделают небольшой перерыв, а после пересядут на экскурсионные автобусы.
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В Гомельскую область отправились участники автопробега. Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8 утра на выезде из...
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