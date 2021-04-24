Автопробег патриоты посвятили чернобыльской трагедии

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В Гомельскую область отправились участники автопробега . Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8 утра на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.



К обеду участники пробега прибудут в Хойники, сделают небольшой перерыв, а после пересядут на экскурсионные автобусы.