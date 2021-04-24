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Военные поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Георгия Лозыченко
24.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Парадный пиджак едва умещает все награды - два ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, медали "За боевые заслуги". Ныне полковник в отставке начинал службу фельдшером. За годы войны он спас сотни жизней. И сам был дважды ранен. После завершения войны Георгий Леонтьевич более 30 лет посвятил служению Отечеству. Своего боевого коллегу военные одарили не только вниманием, но и памятным оружием.
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Парадный пиджак едва умещает все награды - два ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, медали "За боевые заслуги". Ныне полковник в отставке...
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