Почти 6 тысяч рублей штрафов и 47 «суток»: жителей Новой Боровой судили за сердечки на окнах

Источник материала: Tut.by

После «профилактического» рейда силовиков в Новую Боровую 21 апреля, там прошла волна задержаний. Итог: на восьмерых человек — 5800 рублей штрафа и 77 суток административного ареста, пишет телеграм-канал «„Вясна“ назірае» .



Сотрудники милиции в одном из домов Новой Боровой. Фото читателей TUT.BY

21 апреля читатели сообщали о том, что в Новой Боровой сотрудники милиции ходили по дворам, фотографировали окна и что-то записывали в блокноты. В УВД Миноблисполкома тогда заявили, что в квартале проходили «профилактические мероприятия в целях поддержания общественного порядка».

У этой истории было продолжение. Позже сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиры жителей Новой Боровой, где на окнах висели листы бумаги формата А4 и сердечки. По данным телеграм-канала «„Вясна“ назірае», восемь человек судили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии или пикетирование). Какой-то корреляции между количеством найденных силовиками сердечек на окнах и количеством суток не просматривается: жители Новой Боровой получили по 10 суток и за 5−6, и за 10 вырезанных сердец красного или белого цвета.

10 суток получил Семен Коробов. Он «пикетировал с целью публичного выражения общественных и политических интересов, разместив на окнах десять красных сердечек», цитирует содержание протокола телеграм-канал. 5 белых сердечек и 2 белых листа бумаги на окне обошлись Дмитрию Готовскому в семь суток ареста. За столько же сердечек Артему Шклярику дали 10 суток административного ареста.

— Зачем вы разместили красные сердечки? — спросила судья Готовского.

— Повесил их в День святого Валентина, — ответил Дмитрий.

— Нет, вы объясните, зачем нужно было вешать это на окна? Ладно красные сердечки, а белые листы под ними для чего? Это к какому празднику вы повесили? — продолжила судья.

— Я не могу ответить на этот вопрос, — признался Дмитрий.

— А вам известно, что протестное движение, которое началось еще раньше августа и продолжается до сих пор, выбрало символом БЧБ-флаг и другую атрибутику этих цветов?

— Известно.

Далее судью интересовало, знает ли Готовский, что его красные сердца вместе с белыми сердцами соседей образуют БЧБ-флаг, и почему почти в каждом окне Новой Боровой висят белые или красные сердечки.



Сотрудники милиции в одном из домов Новой Боровой. Фото читателей TUT.BY

Среди задержанных оказался Александр Геранский за то, что на окне его квартиры висели три белых сердечка. Мужчина пояснил в суде, что повесил их еще 8 марта, чтобы порадовать жену и других жительниц района.

— Вы не обратили внимание на то, что на окнах других квартир висят красные сердечки, которые вместе с вашими белыми образуют комбинацию в виде БЧБ-флага? — спросила его судья, и по итогу заседания присудила штраф в 100 базовых величин (2900 рублей).

Столько же за 11 белых сердечек получил Павел Будиловский. Он указывал в суде, что он наклеил их на День святого Валентина и снял 21 апреля по требованию сотрудников милиции, но пикетировать таким образом не собирался.

Другой местный житель, Сергей Самусевич, за 6 сердечек получил 10 суток ареста. К нему домой силовики пришли, когда хозяина не было дома, взломали двери, провели осмотр, а когда Сергей вернулся, здесь же и задержали, пишет «„Вясна“ назірае». Судья постановил уничтожить всю протестную символику, изъятую в ходе осмотра.

Также десять суток получил Павел Берашевич, но в его случае за 7 сердечек белого цвета. Мужчину задержали дома 22 апреля и судили на следующий день. Судья поинтересовался, намеревался ли таким образом Павел выразить свои политические настроения, на что задержанный ответил, что хотел только выразить свою любовь ко всем гражданам.

Среди задержанных — Алексей Порошин. К нему пришли в поисках сердечек на окнах. Но в итоге судили за БЧБ-флаг, висевший на окне в День Воли 25 марта. Сообщение о вывешенном 25 марта флаге поступило от сотрудников ОМОН, цитирует содержание протокола телеграм-канал. Порошин получил 30 суток административного ареста.