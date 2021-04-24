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Почти 6 тысяч рублей штрафов и 47 «суток»: жителей Новой Боровой судили за сердечки на окнах
24.04.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После
21 апреля читатели
У этой истории было продолжение. Позже сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиры жителей Новой Боровой, где на окнах висели листы бумаги формата А4 и сердечки. По данным телеграм-канала «„Вясна“ назірае», восемь человек судили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии или пикетирование). Какой-то корреляции между количеством найденных силовиками сердечек на окнах и количеством суток не просматривается: жители Новой Боровой получили по 10 суток и за 5−6, и за 10 вырезанных сердец красного или белого цвета.
10 суток получил Семен Коробов. Он «пикетировал с целью публичного выражения общественных и политических интересов, разместив на окнах десять красных сердечек», цитирует содержание протокола телеграм-канал. 5 белых сердечек и 2 белых листа бумаги на окне обошлись Дмитрию Готовскому в семь суток ареста. За столько же сердечек Артему Шклярику дали 10 суток административного ареста.
— Зачем вы разместили красные сердечки? — спросила судья Готовского.
— Повесил их в День святого Валентина, — ответил Дмитрий.
— Нет, вы объясните, зачем нужно было вешать это на окна? Ладно красные сердечки, а белые листы под ними для чего? Это к какому празднику вы повесили? — продолжила судья.
— Я не могу ответить на этот вопрос, — признался Дмитрий.
— А вам известно, что протестное движение, которое началось еще раньше августа и продолжается до сих пор, выбрало символом БЧБ-флаг и другую атрибутику этих цветов?
— Известно.
Далее судью интересовало, знает ли Готовский, что его красные сердца вместе с белыми сердцами соседей образуют БЧБ-флаг, и почему почти в каждом окне Новой Боровой висят белые или красные сердечки.
Среди задержанных оказался Александр Геранский за то, что на окне его квартиры висели три белых сердечка. Мужчина пояснил в суде, что повесил их еще 8 марта, чтобы порадовать жену и других жительниц района.
— Вы не обратили внимание на то, что на окнах других квартир висят красные сердечки, которые вместе с вашими белыми образуют комбинацию в виде БЧБ-флага? — спросила его судья, и по итогу заседания присудила штраф в 100 базовых величин (2900 рублей).
Столько же за 11 белых сердечек получил Павел Будиловский. Он указывал в суде, что он наклеил их на День святого Валентина и снял 21 апреля по требованию сотрудников милиции, но пикетировать таким образом не собирался.
Другой местный житель, Сергей Самусевич, за 6 сердечек получил 10 суток ареста. К нему домой силовики пришли, когда хозяина не было дома, взломали двери, провели осмотр, а когда Сергей вернулся, здесь же и задержали, пишет «„Вясна“ назірае». Судья постановил уничтожить всю протестную символику, изъятую в ходе осмотра.
Также десять суток получил Павел Берашевич, но в его случае за 7 сердечек белого цвета. Мужчину задержали дома 22 апреля и судили на следующий день. Судья поинтересовался, намеревался ли таким образом Павел выразить свои политические настроения, на что задержанный ответил, что хотел только выразить свою любовь ко всем гражданам.
Среди задержанных — Алексей Порошин. К нему пришли в поисках сердечек на окнах. Но в итоге судили за БЧБ-флаг, висевший на окне в День Воли 25 марта. Сообщение о вывешенном 25 марта флаге поступило от сотрудников ОМОН, цитирует содержание протокола телеграм-канал. Порошин получил 30 суток административного ареста.
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200 базовых величин и 77 «суток» на 8 человек из Новой Боровой
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