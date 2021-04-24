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Оркестр Белтелерадиокомпании сыграет вживую саундтреки к компьютерным играм
24.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мелодии из игровых вселенных Dota, Mortal Kombat, World of Tanks і Mario сегодня впервые прозвучат не в электронике, а через живые скрипки. В Минске эксклюзивный проект в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании. Более 80 человек на сцене Дома офицеров вживую создадут саундтреки ко всемирно известным компьютерным играм. Партитуры для инструментов написаны с нуля. Над ними работал дуэт молодых белорусских музыкантов самостоятельно и меньше чем полгода. Результат трендового эксперимента записали перед концертом в Доме радио.
Тембральный объем звука от хора "Полифоника", лауреатов конкурсов Великобритании, Японии, Португалии, часто выступают и на сцене Венской филармонии. На концерте же планируется тотальный солд-аут, последние три билета улетели из кассы еще в среду. Некоторые IT-компании приобретали квитки оптом.
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Мелодии из игровых вселенных Dota, Mortal Kombat, World of Tanks і Mario сегодня впервые прозвучат не в электронике, а через живые скрипки. В Минске эксклюзивный проект в исполнении...
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