Оркестр Белтелерадиокомпании сыграет вживую саундтреки к компьютерным играм

Источник материала: БT

Мелодии из игровых вселенных Dota, Mortal Kombat, World of Tanks і Mario сегодня впервые прозвучат не в электронике, а через живые скрипки. В Минске эксклюзивный проект в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании. Более 80 человек на сцене Дома офицеров вживую создадут саундтреки ко всемирно известным компьютерным играм. Партитуры для инструментов написаны с нуля. Над ними работал дуэт молодых белорусских музыкантов самостоятельно и меньше чем полгода. Результат трендового эксперимента записали перед концертом в Доме радио.



Тембральный объем звука от хора "Полифоника", лауреатов конкурсов Великобритании, Японии, Португалии, часто выступают и на сцене Венской филармонии. На концерте же планируется тотальный солд-аут, последние три билета улетели из кассы еще в среду. Некоторые IT-компании приобретали квитки оптом.