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Хозяйства центрального региона получат сельхозтехнику с системой точного земледелия
24.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый этап весенних полевых работ. Сельхозорганизации продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы. Аграрии Минской области планируют справиться с этими культурами к началу мая. Большая роль в посевной у механизации. Хозяйства центрального региона в этом сезоне получат 40 новейших комбайнов Гомсельмаш, 28 зерносушильных комплексов "Амкодор", а также 69 новых энергонасыщенных тракторов "Беларус". Все они, к слову, оснащены системой точного земледелия. Это дает экономические преимущества для аграриев.
Василий Сысоев, первый зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: "Где-то механизаторы, понимая, чтобы не допустить огрехов, забирали в сторону обработанного поля и делали это перекрытие. Вот только даже уйдя от такого перекрытия (мы просчитывали), это 10-15 % площади, которую не нужно обрабатывать. А механизатор не может вмешаться в процесс рулежки трактора. Она идет автоматически по той полосе, где была обработана. Это уже просто прямая экономия. И такие системы мы применяем на культивации, на севе".
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Новый этап весенних полевых работ. Сельхозорганизации продолжают сев сахарной свеклы и кукурузы. Аграрии Минской области планируют справиться с этими культурами...
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