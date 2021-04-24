СК сообщает о задержании подозреваемого в повреждении киосков в Минском районе

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Им оказался 53-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года мужчина поджег две "Табакерки" в деревне Боровляны. Еще одно подобное преступление было совершено там же несколько дней спустя.



Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области: "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. Мужчина задержан сотрудниками милиции, в настоящее время с ним работают следователи.



Подозреваемый допрошен, дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе обыска по месту жительства изъяты зажигалка, мобильный телефон, одежда подозреваемого.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования".



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