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СК сообщает о задержании подозреваемого в повреждении киосков в Минском районе

24.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Им оказался 53-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года мужчина поджег две "Табакерки" в деревне Боровляны. Еще одно подобное преступление было совершено там же несколько дней спустя.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области: "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний местный житель, врач одной из больниц Минска. Мужчина задержан сотрудниками милиции, в настоящее время с ним работают следователи.

Подозреваемый допрошен, дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе обыска по месту жительства изъяты зажигалка, мобильный телефон, одежда подозреваемого.

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования".

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Теги: Минск
 
 
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Им оказался 53-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года мужчина поджег две...
 
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