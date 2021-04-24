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Госконтроль ужесточает ответственность нанимателей за зарплату в конвертах
24.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вплоть до 7 лет лишения свободы. Госконтроль предлагает
Магазин одежды и обуви в Витебске. Штат сотрудников небольшой, но, как говорится, копейка рубль бережет. Поэтому часть персонала получала зарплату в конвертах. На карточку - 100 рублей, а на руки в 5 раз больше. В итоге такая схема помогла нанимателям за 2 года сэкономить на налогах 40 тысяч рублей.
Рамиль Сапаров, начальник УДФР КГК Беларуси по Витебской области: При этом общий размер не удержанного и не перечисленного подоходного налога, а также взносов в ФСЗН, составил порядка 20 тыс. рублей. Факты выплаты заработной платы в конвертах УДФР выявлены в 14 подобных магазинах, общая сумма выплаченной неофициальной заработной платы в которых составляет более 150 тыс. рублей.
Ведь эти деньги должны были пойти на пенсионные и другие социальные выплаты. Однако сегодня некоторые коммерсанты предпочитают не делать отчисления в Фонд соцзащиты. Помогают им в этом те самые зарплаты в конвертах. К сожалению, многие сотрудники, не задумываясь о последствиях, соглашаются на такие выплаты.
Трудовой стаж, начисление пенсии, оплата больничного листа и отпускных. Это лишь некоторые моменты, которые теряет человек, получая выплаты нелегально. А ведь еще есть и последствия для экономики государства.
Работа контролеров по выявлению зарплат в конвертах
По информации Госконтроля, случаи, когда наниматели, выплачивая зарплату в конвертах, не делают отчислений в ФЗСН, сегодня встречаются в каждом регионе страны.
Один из последних показательных примеров - дело бобруйской фирмы, оказывающей услуги по наружной рекламе. С помощью такой схемы жуликоватым коммерсантам удалось сэкономить на налогах миллион рублей.
Госконтроль нарушителей выявляет, но что дальше? Сегодня максимальный штраф за махинации с зарплатами - всего 580 рублей. Поэтому неудивительно, что некоторые наниматели после разбирательств снова берутся за старое.
Ужесточение ответственности за зарплаты в конвертах
Соответствующий законопроект об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности сейчас рассматривают парламентарии. Не исключено, что уже на этой сессии депутаты его примут, и тогда ужесточение ответственности для нанимателей с конвертами станет лишь делом времени.
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Вплоть до 7 лет лишения свободы. Госконтроль предлагает ужесточить ответственность для нанимателей, которые выплачивают своим сотрудникам зарплату в конвертах....
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