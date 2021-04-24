Госконтроль ужесточает ответственность нанимателей за зарплату в конвертах

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Вплоть до 7 лет лишения свободы. Госконтроль предлагает ужесточить ответственность для нанимателей, которые выплачивают своим сотрудникам зарплату в конвертах. Такой подход работодателей выгоден только одной стороне. Сотрудники же лишаются всех социальных гарантий. Юрий Шевчук о том, чем опасны серые доходы.

Магазин одежды и обуви в Витебске. Штат сотрудников небольшой, но, как говорится, копейка рубль бережет. Поэтому часть персонала получала зарплату в конвертах. На карточку - 100 рублей, а на руки в 5 раз больше. В итоге такая схема помогла нанимателям за 2 года сэкономить на налогах 40 тысяч рублей.







Рамиль Сапаров, начальник УДФР КГК Беларуси по Витебской области: При этом общий размер не удержанного и не перечисленного подоходного налога, а также взносов в ФСЗН, составил порядка 20 тыс. рублей. Факты выплаты заработной платы в конвертах УДФР выявлены в 14 подобных магазинах, общая сумма выплаченной неофициальной заработной платы в которых составляет более 150 тыс. рублей.





Ведь эти деньги должны были пойти на пенсионные и другие социальные выплаты. Однако сегодня некоторые коммерсанты предпочитают не делать отчисления в Фонд соцзащиты. Помогают им в этом те самые зарплаты в конвертах. К сожалению, многие сотрудники, не задумываясь о последствиях, соглашаются на такие выплаты.

Трудовой стаж, начисление пенсии, оплата больничного листа и отпускных. Это лишь некоторые моменты, которые теряет человек, получая выплаты нелегально. А ведь еще есть и последствия для экономики государства.



Работа контролеров по выявлению зарплат в конвертах



По информации Госконтроля, случаи, когда наниматели, выплачивая зарплату в конвертах, не делают отчислений в ФЗСН, сегодня встречаются в каждом регионе страны.



Один из последних показательных примеров - дело бобруйской фирмы, оказывающей услуги по наружной рекламе. С помощью такой схемы жуликоватым коммерсантам удалось сэкономить на налогах миллион рублей.







Госконтроль нарушителей выявляет, но что дальше? Сегодня максимальный штраф за махинации с зарплатами - всего 580 рублей. Поэтому неудивительно, что некоторые наниматели после разбирательств снова берутся за старое.



Ужесточение ответственности за зарплаты в конвертах



Соответствующий законопроект об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности сейчас рассматривают парламентарии. Не исключено, что уже на этой сессии депутаты его примут, и тогда ужесточение ответственности для нанимателей с конвертами станет лишь делом времени.





