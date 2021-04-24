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Участники автопробега отправились в Гомельскую область
24.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий.
Старт ему дали в 8:00 на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения.
Участники пересекли границу Гомельской области и сделали остановку в Хойниках. Откуда экскурсией отправились на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Завтра участники автопробега продолжат путешествие и направятся в Гомель. Запланировано посещение Гомсельмаша и Дворцово-паркового ансамбля.
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Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8:00 на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они...
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