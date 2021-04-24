Участники автопробега отправились в Гомельскую область

Источник материала: БT

Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий.

Старт ему дали в 8:00 на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС .



Участники пересекли границу Гомельской области и сделали остановку в Хойниках. Откуда экскурсией отправились на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.



Завтра участники автопробега продолжат путешествие и направятся в Гомель. Запланировано посещение Гомсельмаша и Дворцово-паркового ансамбля.





