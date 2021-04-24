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Участники автопробега отправились в Гомельскую область

24.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий.

Старт ему дали в 8:00 на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они посвятили годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

Участники пересекли границу Гомельской области и сделали остановку  в Хойниках. Откуда экскурсией отправились на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. 

Завтра участники автопробега продолжат путешествие и направятся в Гомель. Запланировано посещение Гомсельмаша и Дворцово-паркового ансамбля.



 
Теги: Гомель
 
 
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Неравнодушные белорусы открыли сегодня сезон дальних путешествий. Старт ему дали в 8:00 на выезде из столицы. Патриоты посетят зону отчуждения. Автопробег они...
 
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