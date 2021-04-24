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Сегодня находятся и те, кому абсолютно безразлична проделанная работа, развитие пострадавших земель и, собственно, судьба людей, в жизни которых чернобыльская авария оставила след. На чернобыльской проблематике они пытаются лишь заработать себе политические очки. Речь в первую очередь об организаторах так называемого Чернобыльского шляха, заявку на проведение которого на днях отклонил Мингорисполком.

Александр Барсуков о "Чернобыльском шляхе"



Имеют ли они моральное право спекулировать на катастрофе? Выкрикивая лозунги, вносить раздрай в общество и, прикрываясь трагедией 35-летней давности, проворачивать свои политические махинации? Об этом авторы проекта АТН "Вопрос номер один" поговорили с помощником Президента - инспектором по Минску Александром Барсуковым. Мало кто знает, что Александр Барсуков был в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Помощник Президента напомнил также об ответственности - вплоть до уголовной - за испорченные фасады домов. Надписи уже стали появляться, хотя буквально неделю назад минчане провели субботник и привели улицы столицы в надлежащий вид.



35 лет жизни после аварии на Чернобыльской АЭС глазами ликвидатора. Как велась реабилитация пострадавших районов? Какими отстроенные заново города и поселки мы видим сегодня? Чем наполнен день помощника Президента? И каков он лично для него "Вопрос номер один"? Полная версия проекта - на YouTube Агентства теленовостей.



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