|
Данные Минздрава Беларуси по COVID-19 на 24 апреля
24.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Снижение заболеваемости фиксирует Минздрав Беларуси.
За сутки зарегистрировано 1 453 заболевших COVID-19, выписано 1 442 пациента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снижение заболеваемости фиксирует Минздрав Беларуси. За сутки зарегистрировано 1 453 заболевших COVID-19, выписано 1 442 пациента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)