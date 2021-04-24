Помощник президента по Минску - про фейки о «допросах с пристрастием» на Окрестина и «Чернобыльский шлях»

Источник материала: Tut.by

Помощник президента — инспектор по Минску Александр Барсуков назвал фейком сообщения о «допросах с пристрастием» на Окрестина. Он также высказался о тех, кто подавал заявку на проведение «Чернобыльского шляха» в столице. Интервью с помощником президента вышло в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» .



Скриншот: «Беларусь 1»

Про «Чернобыльский шлях»

— В этот день (26 апреля — день чернобыльской трагедии — прим. ред.) надо собраться возле памятника, у каплицы. С уважением вспомнить погибших, пожелать здоровья тем, кто болен, пообщаться с друзьями, положить цветы и разойтись. Это не тот случай, чтобы хайповать на этом. Это не красиво, ни в какие рамки не вмещается уже, — заявил Барусков.

Барсуков высказался о тех, кто подавал заявку на проведение «Чернобыльского шляха».

— Я посмотрел на этих людей, кто заявился. Взял фамилии — может они в Чернобыле были, может с кем-то где-то пересекался. Ни один даже близко там не был. Так какое вы имеете моральное право заявляться, и «мы хотим провести мероприятие»? Вы что, какое-то отношение к этому имеете? Это для того, чтобы хоть какие-то дивиденды заработать, без разницы на чем, политические. Там никто о чернобыльцах не беспокоится. Кто беспокоится, так это наш президент.

Напомним, Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха», указав при этом несколько причин: отсутствие договоров с милицией, скорой и коммунальниками, маршрут шествия, который по мнению властей, не соответствует требованию закона, организаторы якобы до получения ответа от властей озвучили маршрут и время сбора участников, что запрещено законом, и, конечно, COVID-19.

Про Окрестина

— Правда, что вы лично посещали Окрестина и участвовали в допросах с пристрастием? — спросила журналист.

— Вы знаете, то, что посещал — точно. Я был тогда замминистра — начальником милиции общественной безопасности республики. Вы себе представляете, чтобы кто-то проводил допросы с пристрастием? Я туда приезжаю, обязательно несколько человек из моих подчиненных туда приезжают — меня встречают. И как вот был такой фейк: что один товарищ заявил, что якобы я ему вначале постучал по плечу, потом якобы я его чуть не избил некоторые подхватили. Ну как вы себе представляете: замминистра зайдет, там полная камера людей и ты начинаешь таким образом поступать. Это абсурд. Уже придумать хуже, ничего не придумаешь. Когда воображение уже вообще не действует, тогда только такое могут сказать, — заявил Барсуков, отметив, что потом этого человека нашли.

— Он под видеокамеру извинился: «Ребята, извините, я ошибся, я не так сказал». Хотя потом выяснилось, что немножко по-другому другим товарищам сказал. Пришлось сразу ему сбежать. Да ладно, пускай бегает, я то не против. Я все расставлю на свои места. Однозначно, кто меня знает, тот понимает, о чем идет речь. Каждому фейку будет дана оценка. Она и дается, по многим, мы просто это не афишируем.

Барсуков заявил, что приезжал на Окрестина с журналистами.

— Я зашел с ними и вышел с ними, под видеокамеру. Я посетил все камеры. Если на то пошло, у меня есть диск. Я думаю, его должны показать, тут ничего такого страшного нет. Я все камеры обошел, со всеми переговорил.

Напомним, главреда «Нашай Нiвы» задерживали по делу о клевете в отношении замминистра внутренних дел Александра Барсукова. Дело касалось статьи, где диджей Влад Соколовский (один из тех, кто 6 августа включил в Киевском сквере песню «Перемен» и потом получил «сутки») говорит, что тот якобы бил его на Окрестина. Позже диджеи уехали в Литву.

Про «дело о госперевороте»

— Мы знаем, откуда ноги росли, сейчас это стало очевидным. Потом эти фейки прокручивали, что у нас там по 60 убитых в мешках вывозят. Прямо рекой кровь с Окрестина льется. Когда это все бурлило-кипело, через интернет надавили на людей, особенно на молодежь. И думали, вот-вот качнется власть — не получилось. И надо было как-то отвлечь внимание, деньги-то пошли. И что оставалось делать — идти на радикальные меры. Чем их меньше, тем больше они радикализируются, — заявил Барсуков.

— Надо отдать должное президенту республики, что он не поменял график: идет обычная рабочая неделя, встречи проходят, мероприятия, в командировку летает. Другие уже бы страну закрыли на замок, занавес бы опустили и тут бы такое началось — мало бы никому не показалось, — сказал Барсуков.

Сегодня Александр Лукашенко во время поездки на Гомельщину рассказал подробности плана переворота в стране, о раскрытии которого ранее сообщили власти.