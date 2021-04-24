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Стратегическое партнерство: холдинг "Белорусская цементная компания" и Dana Holdings

25.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейший застройщик страны использует белорусские материалы и подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы. Сейчас на объектах вырастает потребление белорусского цемента. В конечном итоге  применение отечественных материалов позволяет снизить стоимость квадратного метра. Подробности  у Алина Лаппо.

Именно это называют стратегическим партнерством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси на 20 %. 

Холдинг "Белорусская цементная компания" - это 26 предприятий во всех регионах страны

Костяк холдинга - три крупнейших белорусских цементных завода: "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер" и "Красносельскстройматериалы". Холдинг создал собственную товаропроводящую сеть, которая включает торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве.

Стратегическое партнерство - это нечто большее, чем стабильные закупки и поставки. Этим понятием определяется готовность коллег по бизнесу прийти на помощь тогда, когда это особенно необходимо.

Александр Сапсалев, гендиректор ОАО "Белорусский цементный завод": Если говорить о Dana Holdings, это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря Dana Holdings, мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители, получать прибыль в период сниженного спроса продукции, обеспечивать людей работой и достойным уровнем зарплаты.


В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.

Стратегическое партнерство: холдинг "Белорусская цементная компания" и Dana Holdings

Вибор Мулич,  председатель Совета директоров Dana Holdings: С холдингом "Белорусская цементная компания" мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель различных строительных материалов в Восточной Европе. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом и  обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последние годы мы приобрели у БЦК цемент и различные смеси на сумму более 27 миллионов долларов.

Материалы на крупнейшей стройке страны - белорусского производства. Minsk World возводится куда быстрее обозначенных планов.

Вибор Мулич,  председатель Совета директоров Dana Holdings: Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестпроектом. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса, и мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому нынешней весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших компаний и успешного роста всей экономики страны.

"Цементная компания" - один из важных партнеров. А для них особые условия, как и для работников предприятия. Для них существенные скидки в жилых комплексах застройщика. Как вариант - построить хорошую квартиру в Минске детям или начать инвестировать в недвижимость родителям. 



 
Теги: Минск
 
 
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