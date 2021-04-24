Патриотический конгресс Либерально-демократической партии прошел в Минске

Источник материала: БT

Поддержка конституционного строя Беларуси, законности, мира и спокойствия в стране - это главные цели участников Патриотического конгресса Либерально-демократической партии. Он прошел сегодня в Минске, собрав порядка тысячи делегатов. В зале - политологи, депутаты, бизнесмены, дипломаты. Анастасия Бенедисюк пообщалась с участниками.

Это мероприятие Белорусский союз журналистов анонсировал с пометкой "Срочно в номер!". Дескать, для нашей политической системы будет непривычно жестко, откровенно и даже задорно. Хотя в последнее время произошло столько, что удивить уже сложно. Тут скорее важна аргументированная оценка в целом происходящего. Аргументированная, откровенная и, чтобы отрезвить, жесткая. Уж слишком по-разному сегодня трактуются даже самые очевидные вещи.



Почти 1 000 делегатов, десятки приглашенных, в том числе и зарубежных. И это в субботу. Показывать свою позицию, патриотическую, политическую, не только в удобный момент: придерживаться ее. Поствыборные события показали, как это важно. Олег Гайдукевич возьмет слово первым. "Выборов не было! Было противостояние". О том, что «валим власть, а потом разберемся!», скажет он, требовали задолго до того, как рядовой белорус опустил бюллетень в урну для голосования.







О. Гайдукевич: В отношении Беларуси идет гибридная война

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Убежден, что в отношении Беларуси и России идет сейчас гибридная война. Используется все что угодно. И информационное давление, и провокации, и санкционная политика, незаконная. Уже спорт используется. Россию незаконно отстранили от Олимпиады, а Беларусь учат, кого назначать, выбирать председателем Национального олимпийского комитета. Это покушение на наш суверенитет.





Подготовка к госперевороту

Когда "улица" не получилась, да и разговор особо никому не нужен, дошли до того, что вооруженным путем пытались совершить госпереворот.



Мы уже показывали эти кадры в эфире. Спецоперация "Тишина", наделавшая вопреки названию столько шума. Подозреваемые, в том числе граждане США, обсуждают подробности готовящегося преступления. Сами определяя главную задачу - устранить Президента и членов его семьи, потом блокировать силовиков и оккупировать Минск, захватив при этом телевидение.







Вадим Боровик, политолог: Это ведь была не спонтанная операция, когда кто-то где-то там собрался в зуме или на лавочке, они обсудили. Их курировали. Самое интересное, что они даже не знают, какие спецслужбы курируют. Они выступают чистыми марионетками. На их уровень даже не выводится, каким уровнем потом, в случае захвата власти, они будут осуществлять управление либо страной, либо кто будет распоряжаться собственностью, кто займет какие-то посты. Это настолько были люди, которых использовали вслепую. И вот посмотрите, как только у них этот переворот не удался - сразу от них отказались, никто их не поддерживает, от них открестились.

Попытка ликвидации суверенитета







Юрий Воскресенский, руководитель КСДС: Для меня это до сих пор шокирующее. Сразу вспоминаются слова из песни, что за этой личиной скрывался уголовник. До сих пор не могу прийти в себя и понять, почему такие интеллигентные люди пошли на такое. Скорее всего, ими полностью манипулировали. Они не могли сами до такого скатиться.

Не получилось и так. С новой силой взялись давить экономически. Впрочем, санкциями нас не удивить. Единственное, и это прозвучит сегодня с трибуны, не надо бояться делать ответные шаги. А лучше кооперироваться с Россией, чтобы наверняка.







Вадим Гигин, политолог: Должны все зарубить у себя на носу: Беларусь - это независимое суверенное государство. Мы сами можем за себя постоять. Я вот лично скажу, я раньше пользовался маркой Nivea, но после этих хамских заявлений, которые были сделаны в начале года, для меня этой компании больше нет. Я даже те пустые тюбики, которые у меня были, собрал в пакетик и выбросил. И больше покупать не буду. И до той поры, пока вот эта их компания не извинится перед Беларусью. Никому прощать таких действий нельзя!





Партийная реформа

Еще одна тема, которая звучала сегодня в Минске, все-таки съезд ЛДПБ - партийная система. И возможные реформы. На сей счет у Белорусского союза журналистов есть своя просьба.



Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: Ускоренное партийное развитие неизбежно, хотим мы этого или нет, начнет разделять журналистское сообщество и пул журналистов по всей стране, извините, по партийным квартирам. То есть будут приходить к нашим коллегам в регионах, будут притягивать в партии, в партийную прессу. И тут нет ничего плохого до тех пор, пока они выдерживают этику. Как это в Украине, США происходит. И чтобы это не вызвало раскола внутри самого Белорусского союза журналистов. С чем мы столкнулись в прошлом году, когда пытались расколоть на тех, кто поддерживает улицу и тех, кто - действующую власть. Здесь хотел бы попросить либералов, чтобы дали одинаково этично освещать работу всех политических партий.





Изменение Конституции

Информационная безопасность, сохранение традиционных ценностей - защита семьи, церкви. Это уже о предложениях для внесения в Конституцию. Кстати, звучала сегодня просьба и о закреплении в главном документе геополитического вектора – союз с Россией. Алексей Талай, член Конституционной комиссии, услышал.









Алексей Талай, член Конституционной комиссии, паралимпиец, общественный деятель: Я много сегодня двигаюсь по стране, в различные регионы, областные центры, самые маленькие города. У нас выстроен такой график, что уже и форточку сложно найти.

Когда есть за что и кого плыть - даже небольшая страна на большой воде может дать фору кому угодно.





