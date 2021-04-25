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В частном секторе Жодино задержали 20 местных жителей
25.04.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 24 апреля милиция задержала 20 жителей Жодино за несанкционированное массовое мероприятие,
По сообщению милиции, около 19 часов в частном секторе задержали 20 местных жителей.
«13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики. Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях», — сказано в сообщении.
Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 24.23 КоАП.
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«13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики. Часть из них неоднократно привлекалась к...
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