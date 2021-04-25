В частном секторе Жодино задержали 20 местных жителей

Источник материала: Tut.by

Вечером 24 апреля милиция задержала 20 жителей Жодино за несанкционированное массовое мероприятие, сообщили в УВД Минского облисполкома.

По сообщению милиции, около 19 часов в частном секторе задержали 20 местных жителей.

«13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики. Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях», — сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

Составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 24.23 КоАП.