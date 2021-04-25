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Православные отмечают Вербное воскресенье
25.04.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двадцать пятого апреля, за неделю до Пасхи, православные верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим. Это один из 12 главных праздников православной церкви.
Это первый день особого для православных периода — Страстной недели, когда христиане вспоминают последние несколько дней земной жизни Спасителя.
Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим. Его встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. А на его пути стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей силы.
В православии и католичестве пальмовые ветки заменили вербными — отсюда и второе название праздника. Главный его обычай — освящение вербных веток, которое совершается на праздничном Всенощном бдении или в сам день праздника, после литургии.
По народному поверью такая верба обладает способностью наделять здоровьем и энергией людей и скот, предохранять их от заболеваний и нечистой силы. Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам.
Освященную вербу хранили дома, в переднем углу, за иконами весь год. Ее веточки прикрепляли также в сараях, хлевах. Перед первым выгоном скота в поле эти веточки скармливали животным.
По этому дню в старину определяли погоду на весну и лето. Если почки на деревьях набухли, но не распустились, то ждать холодов. Если наоборот — год будет особенно урожайным.
А еще в вербное воскресенье нельзя никого обижать и ссориться — нужно дарить радость праздника как можно большему количеству людей.
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Это один из 12 главных праздников православной церкви.
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