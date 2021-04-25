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Православные отмечают Вербное воскресенье

25.04.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двадцать пятого апреля, за неделю до Пасхи, православные верующие отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим. Это один из 12 главных праздников православной церкви.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Это первый день особого для православных периода — Страстной недели, когда христиане вспоминают последние несколько дней земной жизни Спасителя.

Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим. Его встречали как Мессию, пророка и великого чудотворца, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. А на его пути стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей силы.

В православии и католичестве пальмовые ветки заменили вербными — отсюда и второе название праздника. Главный его обычай — освящение вербных веток, которое совершается на праздничном Всенощном бдении или в сам день праздника, после литургии.

По народному поверью такая верба обладает способностью наделять здоровьем и энергией людей и скот, предохранять их от заболеваний и нечистой силы. Вербе приписывалась также сила охранять дома от пожаров, нивы — от града, останавливать бурю, распознавать колдунов и ведьм, обнаруживать клады. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам.

Освященную вербу хранили дома, в переднем углу, за иконами весь год. Ее веточки прикрепляли также в сараях, хлевах. Перед первым выгоном скота в поле эти веточки скармливали животным.

По этому дню в старину определяли погоду на весну и лето. Если почки на деревьях набухли, но не распустились, то ждать холодов. Если наоборот — год будет особенно урожайным.

А еще в вербное воскресенье нельзя никого обижать и ссориться — нужно дарить радость праздника как можно большему количеству людей.

 
 
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