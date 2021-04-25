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В Витебске откроется известный в стране медцентр. Где он будет находиться

25.04.2021 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трехэтажном доме № 11 на улице Ленина в Витебске, построенном в 2014 году для регионального отделения банка «БелВЭБ», появилась вывеска медицинского центра «Лодэ», сообщают «Народные новости Витебска».


Региональное отделение банка «БелВЭБ» переехало на улицу Димитрова — в дом на углу с улицей Кирова, где раньше размещалось отделение «Белинвестбанка». А здание на улице Ленина площадью более 2 тысяч кв. м "БелВЭБ" выставлял на продажу — с ориентировочной ценой почти 4,3 млн рублей.

Компания «Лодэ» пока не сообщает, когда отроется медицинский центр в Витебске. Однако сюда уже набирают персонал.


Медицинская компания «ЛОДЭ» работает с 1992 года. Ее филиалы есть в трех городах Беларуси: три центра — в Минске, по 2 — в Бресте и Гродно.

Напомним, 20 апреля в Витебске открылся новый медицинский центр CityClinic — он на Новооршанском шоссе, 4.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Компания пока не сообщает, когда отроется медицинский центр в Витебске. Однако сюда уже набирают персонал.
 
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