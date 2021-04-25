|
В Витебске откроется известный в стране медцентр. Где он будет находиться
25.04.2021 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На трехэтажном доме № 11 на улице Ленина в Витебске,
Региональное отделение банка «БелВЭБ» переехало на улицу Димитрова — в дом на углу с улицей Кирова, где раньше размещалось отделение «Белинвестбанка». А здание на улице Ленина площадью более 2 тысяч кв. м "БелВЭБ"
Компания «Лодэ» пока не сообщает, когда отроется медицинский центр в Витебске. Однако сюда уже набирают персонал.
Медицинская компания «ЛОДЭ» работает с 1992 года. Ее филиалы есть в трех городах Беларуси: три центра — в Минске, по 2 — в Бресте и Гродно.
Напомним, 20 апреля в Витебске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания пока не сообщает, когда отроется медицинский центр в Витебске. Однако сюда уже набирают персонал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)