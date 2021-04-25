Торговцы, телеги, рынок с высоты. Два неизвестных фото легендарной Сторожевки из семейных альбомов

Источник материала: Tut.by

Помните, что в Минске был Сторожевский рынок? В разное время там продавали скот, мелкую живность и утварь. Рынок закрылся в 1996-м (в этом году — 25 лет). Известно не очень много снимков Сторожевки, в этом материале мы покажем два новых — из семидесятых. Они нашлись в семейных альбомах, причем одно фото прислали из российского Ярославля.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из семейных альбомов, которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

А что это за рынок такой — Сторожевский?

Сторожевский рынок появился в начале ХХ века на свободной (неосвоенной) территории Минского братского военного кладбища, пишет сайт minsk-old-new.

Есть предположения, что рынок возник при лагере беженцев Первой мировой, которые обосновались на пустыре у военного кладбища. Рядом со временем появилось и кладбище беженцев.

В советские годы этот базар называли птичьим или колхозным: там продавали живность и утварь, позже — одежду. В первые дни оккупации в 1941-м на территории Сторожевского рынка был концлагерь.

С небольшими перерывами торговые ряды здесь были аж до 1996 года, почти за век рынок успел немного подвинуться — из-за строительства дома № 23 по улице Червякова.



Известное фото: Виктор Седых, «Последняя весна Сторожевского рынка»

25 лет назад Сторожевка закрылась из-за ЧП: во время сильных снегопадов рухнули навесы. Птичий рынок переехал на Ждановичи.

В 2000-х территорию бывшего кладбища благоустроили. Проходя мимо тихого мемориала воинам Первой мировой, сложно поверить, что еще 25 лет по выходным тут была шумная толкотня.

1979. Колхозный рынок с телегами и потерявшийся ребенок

Это цветное фото Сторожевского рынка Александр Силантьев сделал в 1979-м году, читатель живет в российском Ярославле. Вот что он пишет о бойком месте.





— Пусть вас не смущают лошади и одежда, рынок — колхозный, — поясняет Александр. — В деревянном здании, если не ошибаюсь, была администрация рынка и милиция. По-моему, рядом со зданием едва заметен милиционер в фуражке.

Мужчина вспоминает личную историю, связанную со Сторожевкой.

— Был курьезный случай. Потерял на рынке своего пятилетнего ребенка, потом нашел его в этом здании. Добрые дяди милиционеры развлекали его конфискованными раками.

Александр знает, что на месте рынка сейчас находится мемориал павшим воинам Первой мировой.

— Район старый, интересный, но дома построены буквально на костях.

1972. Панорама на Сторожевку

Небанальная фотография Сторожевского рынка нашлась и в альбоме читательницы Марины Верховых. Минчанка пишет, что фото сделано в 1972-м, на семь лет раньше, чем в истории выше.





— Это панорама с видом на Сторожевский рынок в воскресенье, работал он только в выходной.

На снимке можно заметить то самое здание администрации. Справа от него — торговые ряды под навесами. Перед торцом дома — большая площадка для торговли с телег.

Вероятно, снимок делали с девятиэтажки на Червякова, 8, которая к тому времени уже была построена. Справа вдалеке, за трубой котельной, узнается дом по Осипенко, 4 с характерным «ломаным» фасадом. Примерно в центре кадра вдалеке видны крыши двух трехэтажек за Старовиленским трактом, сейчас дома прописаны по улице Нововиленской, 1 и переулку Нововиленскому, 2.