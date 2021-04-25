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Торговцы, телеги, рынок с высоты. Два неизвестных фото легендарной Сторожевки из семейных альбомов
25.04.2021 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, что в Минске был Сторожевский рынок? В разное время там продавали скот, мелкую живность и утварь. Рынок закрылся в 1996-м (в этом году — 25 лет). Известно не очень много снимков Сторожевки, в этом материале мы покажем два новых — из семидесятых. Они нашлись в семейных альбомах, причем одно фото прислали из российского Ярославля.
А что это за рынок такой — Сторожевский?
Сторожевский рынок появился в начале ХХ века на свободной (неосвоенной) территории Минского братского военного кладбища,
Есть предположения, что рынок возник при лагере беженцев Первой мировой, которые обосновались на пустыре у военного кладбища. Рядом со временем появилось и кладбище беженцев.
В советские годы этот базар называли птичьим или колхозным: там продавали живность и утварь, позже — одежду. В первые дни оккупации в 1941-м на территории Сторожевского рынка был концлагерь.
С небольшими перерывами торговые ряды здесь были аж до 1996 года, почти за век рынок успел немного подвинуться — из-за строительства дома № 23 по улице Червякова.
25 лет назад Сторожевка закрылась из-за ЧП: во время сильных снегопадов рухнули навесы. Птичий рынок переехал на Ждановичи.
В 2000-х территорию бывшего кладбища благоустроили. Проходя мимо тихого мемориала воинам Первой мировой, сложно поверить, что еще 25 лет по выходным тут была шумная толкотня.
1979. Колхозный рынок с телегами и потерявшийся ребенок
Это цветное фото Сторожевского рынка Александр Силантьев сделал в 1979-м году, читатель живет в российском Ярославле. Вот что он пишет о бойком месте.
— Пусть вас не смущают лошади и одежда, рынок — колхозный, — поясняет Александр. — В деревянном здании, если не ошибаюсь, была администрация рынка и милиция. По-моему, рядом со зданием едва заметен милиционер в фуражке.
Мужчина вспоминает личную историю, связанную со Сторожевкой.
— Был курьезный случай. Потерял на рынке своего пятилетнего ребенка, потом нашел его в этом здании. Добрые дяди милиционеры развлекали его конфискованными раками.
Александр знает, что на месте рынка сейчас находится мемориал павшим воинам Первой мировой.
— Район старый, интересный, но дома построены буквально на костях.
1972. Панорама на Сторожевку
Небанальная фотография Сторожевского рынка нашлась и в альбоме читательницы Марины Верховых. Минчанка пишет, что фото сделано в 1972-м, на семь лет раньше, чем в истории выше.
— Это панорама с видом на Сторожевский рынок в воскресенье, работал он только в выходной.
На снимке можно заметить то самое здание администрации. Справа от него — торговые ряды под навесами. Перед торцом дома — большая площадка для торговли с телег.
Вероятно, снимок делали с девятиэтажки на Червякова, 8, которая к тому времени уже была построена. Справа вдалеке, за трубой котельной, узнается дом по Осипенко, 4 с характерным «ломаным» фасадом. Примерно в центре кадра вдалеке видны крыши двух трехэтажек за Старовиленским трактом, сейчас дома прописаны по улице Нововиленской, 1 и переулку Нововиленскому, 2.
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Помните, что в Минске был Сторожевский рынок? В разное время там продавали скот, мелкую живность и утварь. Рынок закрылся в 1996-м (в этом году - 25 лет). Известно не очень...
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