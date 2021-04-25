В Гомеле выбрали самых красивых парня и девушку области

Источник материала: Tut.by

В Гомеле выбрали «мисс» и «мистера» области. О том, как проходил конкурс красоты — в репортаже TUT.BY.





За полчаса до начала конкурса в гримерке последние приготовления, но все уже давно готовы к выходу. В зрительном зале замерли друзья и родные конкурсантов. Поболеть за своих приехали из Гомеля, Речицы, Жлобина, Ветки.













Кстати, от Ветковского района на конкурс в этом году пришли сразу три участника.

— Ну потому что мы активные и пробивные, — улыбаются ветковчане. Они и в гримерке держатся вместе.

— Я с самого детства в творчестве вот решил попробовать себя и здесь, — объясняет Николай Грецкий.

— А я пришел, потому что я учитель, нужно развиваться в разных направлениях, — подхватывает Навруз Машокиров, он преподает немецкий в маленькой и самой восточной деревне области Перелевке, что на самой границе с Россией. Рядом с ним — Ксения Титушкина — она тоже из Ветки.

О них мы еще услышим. А пока пора на сцену.













Впервые в Гомеле сразу два конкурса красоты — женский «Мисс Гомельская область» и мужской «Мистер Гомельская область» — решили объединить два года назад.

Кастинги участников проходили не только в Гомеле, но и в райцентрах. В этом же году из-за пандемии отбор претендентов состоялся онлайн. В итоге отобрали 6 девушек и 6 молодых людей. Кстати, два года назад их было в два раза больше. Требования к участникам были стандартные: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 сантиметров, отсутствие штампа о браке в паспорте, а вот наличие детей допускалось.





Два месяца конкурсантов учили дефиле, хореографии, сценическому мастерству. На сайте Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» можно было также онлайн проголосовать за понравившегося участника. Больше всего голосов — более 5, 5 тысяч, набрали Марина Чупригина и Николай Грецкий им заочно достался титул «Мисс и мистер зрительских симпатий».









От претендентов на звание «Мисс» и «Мистер» требовалось не просто красиво ходить по сцене, но еще и продемонстрировать свои таланты. Участники танцевали, общались с залом, читали стихи, соревновались в находчивости и остроумии с ведущими. Вели конкурс белорусский певец Teo и телеведущая Ольга Рыжикова.













Через два часа жюри назвало победителей — титула «Мисс Гомельская область — 2021» удостоилась Ксения Титушкина, а «Мистером Гомельщины» стал Навруз Машокиров.



