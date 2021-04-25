ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле выбрали самых красивых парня и девушку области

25.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле выбрали «мисс» и «мистера» области. О том, как проходил конкурс красоты — в репортаже TUT.BY.


За полчаса до начала конкурса в гримерке последние приготовления, но все уже давно готовы к выходу. В зрительном зале замерли друзья и родные конкурсантов. Поболеть за своих приехали из Гомеля, Речицы, Жлобина, Ветки.




Кстати, от Ветковского района на конкурс в этом году пришли сразу три участника.

— Ну потому что мы активные и пробивные, — улыбаются ветковчане. Они и в гримерке держатся вместе.

— Я с самого детства в творчестве вот решил попробовать себя и здесь, — объясняет Николай Грецкий.

 — А я пришел, потому что я учитель, нужно развиваться в разных направлениях, — подхватывает Навруз Машокиров, он преподает немецкий в маленькой и самой восточной деревне области Перелевке, что на самой границе с Россией. Рядом с ним — Ксения Титушкина — она тоже из Ветки.

О них мы еще услышим. А пока пора на сцену.




Впервые в Гомеле сразу два конкурса красоты — женский «Мисс Гомельская область» и мужской «Мистер Гомельская область» — решили объединить два года назад.

Кастинги участников проходили не только в Гомеле, но и в райцентрах. В этом же году из-за пандемии отбор претендентов состоялся онлайн. В итоге отобрали 6 девушек и 6 молодых людей. Кстати, два года назад их было в два раза больше. Требования к участникам были стандартные: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 сантиметров, отсутствие штампа о браке в паспорте, а вот наличие детей допускалось.


Два месяца конкурсантов учили дефиле, хореографии, сценическому мастерству. На сайте Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» можно было также онлайн проголосовать за понравившегося участника. Больше всего голосов — более 5, 5 тысяч, набрали Марина Чупригина и Николай Грецкий им заочно достался титул «Мисс и мистер зрительских симпатий».



От претендентов на звание «Мисс» и «Мистер» требовалось не просто красиво ходить по сцене, но еще и продемонстрировать свои таланты. Участники танцевали, общались с залом, читали стихи, соревновались в находчивости и остроумии с ведущими. Вели конкурс белорусский певец Teo и телеведущая Ольга Рыжикова.




Через два часа жюри назвало победителей — титула «Мисс Гомельская область — 2021» удостоилась Ксения Титушкина, а «Мистером Гомельщины» стал Навруз Машокиров.


Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полчаса до начала в гримерке суета и волнение. Не меньше волнуются и те, кто в зрительном зале. Поболеть за своих приехали друзья и родственники из Гомеля, Речицы,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске открылся новый фитнес-клуб - и он во многом уникальный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by