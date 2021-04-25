В Витебске открылся новый фитнес-клуб - и он во многом уникальный

Источник материала: Tut.by

В Витебске 24 апреля открылся новый фитнес-клуб «Атом» — он находится на четвертом этаже ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 15. Это один из самых больших тренажерных залов в области — его площадь 1200 квадратных метров.





В зале площадью 1200 квадратных метров установлено 100 тренажеров. Здесь могут заниматься около 200 человек.

Старший тренер фитнес-клуба «Атом» Алексей Сирош рассказал о новом заведении:

— У нас уникальная для спортзалов города система вентиляции и кондиционирования. Она чистит воздух, озонирует, можно выставлять температуру. И повышенные требования к чистоте зала: уборка — два раза в день, ее будет делать клининговая компания, а по выходным предусмотрена генеральная. В клубе просторные раздевалки с душевыми. В зале стоят санитайзеры с дезинфицирующими средствами.

Время работы клуба и цены на абонементы можно узнать в инстаграм «Атома».