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В Витебске открылся новый фитнес-клуб - и он во многом уникальный

25.04.2021 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 24 апреля открылся новый фитнес-клуб «Атом» — он находится на четвертом этаже ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 15. Это один из самых больших тренажерных залов в области — его площадь 1200 квадратных метров.


В зале площадью 1200 квадратных метров установлено 100 тренажеров. Здесь могут заниматься около 200 человек.

Старший тренер фитнес-клуба «Атом» Алексей Сирош рассказал о новом заведении:

— У нас уникальная для спортзалов города система вентиляции и кондиционирования. Она чистит воздух, озонирует, можно выставлять температуру. И повышенные требования к чистоте зала: уборка — два раза в день, ее будет делать клининговая компания, а по выходным предусмотрена генеральная. В клубе просторные раздевалки с душевыми. В зале стоят санитайзеры с дезинфицирующими средствами.

Время работы клуба и цены на абонементы можно узнать в инстаграм «Атома».

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 24 апреля открылся новый фитнес-клуб «Атом» - он находится на четвертом этаже ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 15. Это один из самых больших тренажерных...
 
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