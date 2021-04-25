|
У православных верующих Вербное воскресенье
25.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в календаре православных верующих Вербное воскресенье. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали взмахами вербы, потому традиция освящать ветви этого дерева сохранилась по сей день. Сегодня во всех православных храмах страны пройдут богослужения.
До Светлого праздника Пасхи остается неделя. В этом году православные встретят праздник Воскресения Христова 2 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в календаре православных верующих Вербное воскресенье. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)