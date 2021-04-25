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У православных верующих Вербное воскресенье

25.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в календаре православных верующих Вербное воскресенье. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали взмахами вербы, потому традиция освящать ветви этого дерева сохранилась по сей день. Сегодня во всех православных храмах страны пройдут богослужения.


Тематические программы, а также марафон трансляций праздничных служб покажет Белтелерадиокомпания. В эти минуты на "Беларусь 3" идет прямая трансляция праздничного богослужения. Местом проведения выбрали Свято-Елисаветинский женский монастырь.

До Светлого праздника Пасхи остается неделя. В этом году православные встретят праздник Воскресения Христова 2 мая.

 
 
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Сегодня в календаре православных верующих Вербное воскресенье. Церковный праздник посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме. Согласно Библии, его встречали...
 
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