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Цена слова. Понимаете ли вы, сколько можно получить за оскорбление в Беларуси?
25.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Написать кому-то «дурак» или еще чего-то похуже в чате телеграма очень просто, чем многие и пользуются, особенно когда соблазн велик. Но какова цена сгоряча напечатанного слова? TUT.BY вспомнил случаи, когда белорусы получали (или нет) наказание за оскорбления других, в том числе представителей власти. Предлагаем и вам освежить память.
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Вспомнили несколько случаев, когда возбуждались (или нет) дела за оскорбления. Понимаете ли вы примерно, что грозит их фигурантам?
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