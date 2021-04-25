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Цена слова. Понимаете ли вы, сколько можно получить за оскорбление в Беларуси?

25.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Написать кому-то «дурак» или еще чего-то похуже в чате телеграма очень просто, чем многие и пользуются, особенно когда соблазн велик. Но какова цена сгоряча напечатанного слова? TUT.BY вспомнил случаи, когда белорусы получали (или нет) наказание за оскорбления других, в том числе представителей власти. Предлагаем и вам освежить память.

Статья 368. Оскорбление Президента Республики Беларусь

1. Публичное оскорбление Президента Республики Беларусь —
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, —
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Статья 369. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей —
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Вспомнили несколько случаев, когда возбуждались (или нет) дела за оскорбления. Понимаете ли вы примерно, что грозит их фигурантам?
 
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