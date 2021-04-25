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В Логойске обокрали католический храм. Злоумышленники проникли внутрь через разбитое окно

25.04.2021 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с субботы на воскресенье 25 апреля в Логойске ограбили костел Святого Казимира. Эту информацию подтвердил Юрий Санько, настоятель костела святого Роха и пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси. Злоумышленники разбили окно в храме и забрали пожертвования.


Фото: Павел Вильтовский

Кто ограбил костел, пока неизвестно. По словам Юрия Санько, ксендз поехал в милицию писать заявление. Известно, что злоумышленники сперва пытались проникнуть в костел через дверь, однако не смогли ее открыть, только повредили замок.

— Они разбили окно, — рассказывает Юрий Санько. — Забрали только небольшие пожертвования, инструмент не тронули, костельную утварь также оставили.

Это уже не первый случай, когда в Логойске грабят храм. В ночь на 13 сентября 2018 года кто-то взломал окно и вынес ценности из храма Святителя Николая Чудотворца.

Тогда по горячим следам нашли подозреваемых: местные жители, ранее судимые. Из церкви исчезли 44 цепочки из серебра и деньги — всего ценностей почти на 1100 рублей.

 
 
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