В Логойске обокрали католический храм. Злоумышленники проникли внутрь через разбитое окно

Источник материала: Tut.by

В ночь с субботы на воскресенье 25 апреля в Логойске ограбили костел Святого Казимира. Эту информацию подтвердил Юрий Санько, настоятель костела святого Роха и пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси. Злоумышленники разбили окно в храме и забрали пожертвования.



Фото: Павел Вильтовский

Кто ограбил костел, пока неизвестно. По словам Юрия Санько, ксендз поехал в милицию писать заявление. Известно, что злоумышленники сперва пытались проникнуть в костел через дверь, однако не смогли ее открыть, только повредили замок.

— Они разбили окно, — рассказывает Юрий Санько. — Забрали только небольшие пожертвования, инструмент не тронули, костельную утварь также оставили.

Это уже не первый случай, когда в Логойске грабят храм. В ночь на 13 сентября 2018 года кто-то взломал окно и вынес ценности из храма Святителя Николая Чудотворца.

Тогда по горячим следам нашли подозреваемых: местные жители, ранее судимые. Из церкви исчезли 44 цепочки из серебра и деньги — всего ценностей почти на 1100 рублей.