«Выживайте как хотите!» Три дома в Чижовке до сих пор остаются без воды после прорыва трубы

Источник материала: Tut.by

Семи семьям, которые живут в трех частных дома по улице Корзюки в столичной Чижовке, после аварии на трубопроводе до сих пор не дали воду. «В водоканале нам пояснили, что остальные дома переключили на другую ветку водопровода, а мы находимся там, где переподключить невозможно. Когда дадут воду, не ясно», рассказывает одна из жительниц этих домов Анна. В диспетчерской водоканала нам сказали, что нужно еще дня два, чтобы проверить качество воды. Сами трубы уже починили.



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В редакцию обратились жители частных домов 4, 6 и 8 по улице Корзюки в Минске. Они пятый день сидят без воды. Напомним, около 21.00 21 апреля Чижовка, Лошица, Серебрянка, Курасовщина, районы улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово остались без воды. Причина — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе одной из стройплощадок столицы.

— Водоканал уже отчитался, что все неполадки устранили, воду подали. Но у нас воды нет, — рассказывает минчанка Анна, которая живет в одном из этих домов. — Я долго не могла дозвониться в Водоканал, только в пятницу утром дозвонилась. Сказали, мол, потерпите, вода будет позже. Нам пояснили, что дома, которые стоят рядом с нашими, переключили на другую ветку водопровода, а нас переподключить невозможно. А на этом трубопроводе еще устраняют последствия. Подождите день, дадим воду. Но не дали.



Фото от читателя

Анна в воскресенье утром еще раз позвонила в Водоканал, однако и это никакого результата не дало.

— Говорят, что будут еще прочищать трубы, брать пробы воды. Поэтому когда дадут воду, они не знают, — продолжает девушка. — В нашем доме живет две семьи, в соседних две и три. У всех есть дети. Воду подвозят, но только питьевую. А помыться и постирать невозможно. Вчера пришлось поехать к моему брату мыться, который живет в Минском районе. Кто-то ездит в бани, кто-то — по знакомым, по соседям. Про стирать речи не идет, ведь у людей свои стирки. Неудобно напрягать кого-то.

То, что в домах нет до сих пор воды подтвердила и соседка Анны Надежда.

— Это просто безобразие! У нас нет воды с того вечера, когда была авария возле «Грина», — рассказывает женщина. — Мы звонили постоянно по этому поводу в Водоканал. В пятницу вечером мне сказали, что все уже подключили и нужно, чтобы сутки простояла вода в трубах, отстоялась. В субботу должны были после обеда дать. Но воз и ныне там. Еще раз позвонила. Там сказали, что может быть в понедельник дадут воду. Вчера пришлось ехать к родителям зятя мыться. И внучку туда возили.

Надежда отмечает, что нынешняя ситуация с водой — это не первый случай, когда они остаются без коммунальных благ. «У нас рядом огромная стройка. Из-за этого у нас вечно то воды нет, то света, то газа», говорит собеседница.



Фото от читателя

Соседка Надежды и Анны Алеся также говорит, что различные отключения — водоснабжения или электричества в их трех домах в порядке вещей. По ее словам, людей даже не предупреждают — просто отключают и все.

— Остальные частные дома вокруг нас снесли и построили многоэтажки. Наши дома не снесли, оставили, мы никому не мешаем. Но получается, что нас постоянно в чем-то ущемляют. Причем даже не ставят в известность, что когда-то планируются отключения. Захотели электричество отключили, захотели газ, захотели воду. Это постоянно. Выживайте как хотите! И это при том, что мы за все услуги платим вовремя, — возмущенно говорит Алеся. — Мы не просили, чтобы нас оставляли. Сносили всех, снесли бы и нас, дали бы взамен жилье на эти метры и мы жили бы нормально. По крайней мере в квартирах людей предупреждают об отключениях.

Сейчас тоже, как говорит девушка, всем воду дали, а им — нет. Питьевую воду подвозят, когда позвонишь. Но это тоже не очень удобно, потому что все работают и в то время, когда ее привозят, не у всех есть возможность взять. Приходится покупать в магазине.

— Нам пояснил водоканал, что у людей, которым дали воду, она непригодная для питья. Но я для питья тоже покупаю. Зато те люди могут помыться и постирать. А у нас нет вообще никакой воды, — продолжает собеседница. — У меня двое детей. Я даже не могу им школьную одежду постирать. У них дресс-код, они два дня не ходили в школу. Машины стиральные автоматы, ты никак ее не загрузишь без воды, чтобы она тебе постирала. А вручную постирать — это нужно, во-первых, очень много воды. Колонок у нас нет. Во-вторых, где сушить? Погода какая? А в доме одежда как стекать будет? Сырость, плесень. Сейчас не лето, что выстирал, оно на улице подсохло, собрал и погладил. У меня нет возможности, нет машины, чтобы искать родственников и друзей, напрягать их, чтобы поехать помыться и постираться. Вроде, в столице живем, а не на хуторе или в лесу живем, платим за все это, но все равно услуги нормально нам не оказывают.

Мы обратились в диспетчерскую Минскводоканала. На вопрос, когда будет вода в домах на улице Корзюки, ответили, что «где-то через дня два».

— Дома запитаны от того водовода, который поврежден. Мы уже устранили повреждения, осталось промыть и анализы воды взять. Если будут хорошие анализы воды, то ее дадут раньше, — сказал диспетчер. — В понедельник всем этим вопросом будут заниматься.