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Четверо из 20 задержанных в Жодино местных жителей объявили голодовку
25.04.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четверо из 20 задержанных вечером 24 апреля в пригороде Жодино местных жителей объявили голодовку,
Как
Всех присутствующих задержали и доставили в РУВД, где на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, сообщила областная милиция.
По информации правозащитников, объявили голодовку Александр Ковалев, Евгений Шелепень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов. Они протестуют против того, что им предъявляют обвинения в участии в массовом мероприятии и сопротивлении милиции.
Сообщается также, что задержание силовики провели в частной бане в пригороде. На место приехали четыре микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, а также руководство местной милиции.
В домах всех задержанных проходят обыски.
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