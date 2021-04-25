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Четверо из 20 задержанных в Жодино местных жителей объявили голодовку

25.04.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо из 20 задержанных вечером 24 апреля в пригороде Жодино местных жителей объявили голодовку, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: пресс-служба УВД Минского облисполкома

Как ранее сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома в Жодино около 19 часов в частном секторе были задержаны 13 женщин и 7 мужчин, которые «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики».

Всех присутствующих задержали и доставили в РУВД, где на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, сообщила областная милиция.

По информации правозащитников, объявили голодовку Александр Ковалев, Евгений Шелепень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов. Они протестуют против того, что им предъявляют обвинения в участии в массовом мероприятии и сопротивлении милиции.

Сообщается также, что задержание силовики провели в частной бане в пригороде. На место приехали четыре микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа, а также руководство местной милиции.

В домах всех задержанных проходят обыски.

 
 
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Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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