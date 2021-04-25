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А. Барсуков о попытке покушения на Президента и его семью
25.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда закончились агументы, они не нашли ничего другого, как прибегнуть к радикализации. Так помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков прокомментировал попытки покушения на главу государства и членов его семьи, а также заговора против действующей власти. Тему затронули в проекте АТН
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Когда закончились агументы, они не нашли ничего другого, как прибегнуть к радикализации. Так помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков...
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