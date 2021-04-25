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В машине задержанного политика Костусева в Шклове пробили колеса. Его зять уехал из страны

25.04.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зять Григория Костусева Дмитрий Антончик 23 апреля покинул Беларусь, сообщает 6tv.by. Сейчас он находится в Варшаве.


Дмитрий Антончик. Фото: t.me/MAYDAYhr

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев был задержан сотрудниками КГБ в Шклове 12 апреля. Позже появилась информация, что он в СИЗО КГБ в Минске по так называемому «делу о госперевороте».

13 апреля в Шклове у зятя Костусева Дмитрия Антончика провели обыск. Всего обыск продолжался около трех часов, у Дмитрия забрали компьютер, книги, CD-диски и «старый некомплектный страйкбольный привод аксу».

Недавно Дмитрий сообщил в фейсбуке, что в машине Григория Костусева, которая стоит возле подъезда его дома в Шклове, пробили все колеса. О происшествии Дмитрий узнал от своего отца.




Дочь политика Екатерина Костусева собирается подать в Шкловский РОВД заявление на неизвестных хулиганов.

 
Теги: Минск
 
 
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Дочь политика Екатерина Костусева собирается подать в Шкловский РОВД заявление на неизвестных хулиганов.
 
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