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Во всех храмах Беларуси проходят праздничные литургии, верующие освящают веточки вербы
25.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим или
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Сегодня православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. С утра во всех храмах проходят праздничные литургии, после которых...
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