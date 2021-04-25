Во всех храмах Беларуси проходят праздничные литургии, верующие освящают веточки вербы

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Сегодня православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье . С утра во всех храмах проходят праздничные литургии, после которых верующие освящают главный символ дня - веточки вербы. Торжество охватило весь православный мир, по традиции все белорусские приходы и храмы встречают сегодня верующих.



Съемочная группа канала "Беларусь 1" находится на территории одного из самых известных и величественных монастырей - Свято-Елисаветинского. На прямой связи корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).