Православные христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье

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С утра во всех храмах проходят праздничные литургии, после которых верующие освящают главный символ торжества - веточки вербы. Торжество охватило весь православный мир. По традиции все белорусские приходы и храмы встречают сегодня верующих.



В этот момент у одного из самых величественных и красивых храмов столицы - храма-памятника Всех Святых - работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).



