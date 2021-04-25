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Годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС посвящен автопробег патриотов Беларуси
25.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне они
Сегодня участники автопробега направятся в Гомель. Запланировано посещение Гомсельмаша и дворцово-паркового ансамбля.
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