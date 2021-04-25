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Выставка семейных портретов в Борисовской районной библиотеке "Мы - другое детство"
25.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Смелый социально-творческий проект развернули в духовно-просветительском центре Борисовской районной библиотеки имени Ивана Колодеева. Здесь открылась выставка семейного портрета под названием "Мы - другое детство". Она посвящена проблемам аутизма и особенностям жизни людей с ним. В центре внимания проекта - дети. Они вместе со своими родителями, братьями и сестрами стали героями фотоподборки. Организаторы инициативы - благотворительное общественное объединение "Другое детство" города Борисова.
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Смелый социально-творческий проект развернули в духовно-просветительском центре Борисовской районной библиотеки имени Ивана Колодеева. Здесь открылась выставка...
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