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Смелый социально-творческий проект развернули в духовно-просветительском центре Борисовской районной библиотеки имени Ивана Колодеева. Здесь открылась выставка семейного портрета под названием "Мы - другое детство". Она посвящена проблемам аутизма и особенностям жизни людей с ним. В центре внимания проекта - дети. Они вместе со своими родителями, братьями и сестрами стали героями фотоподборки. Организаторы инициативы - благотворительное общественное объединение "Другое детство" города Борисова.



Ирина Шадурская, председатель благотворительного общественного объединения "Другое детство": Самое главное то, что мы даем коммуникацию. Дети с аутизмом, к сожалению, общаются с большим трудом, и мы собираемся для коммуникационных встреч. Здесь родители могут вместе попить чаю, а дети могут пройти по станциям: вот спортивное занятие, дальше можно порисовать, потом еще можем предложить мастер-класс по танцу. У нас один-два раза в месяц проходят коммуникативные встречи.Благотворительному объединению, опекающему детей с таким сложным заболеванием - полтора года. В него входят полсотни семей, воспитывающих детей с аутизмом. В проекте "Мы - другое детство" приняли участие 8 семей.