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Открытие минских парков аттракционов состоится 28 апреля

25.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минские парки аттракционов готовятся к открытию. Оно состоится 28 апреля. Сейчас сотрудники Госпромнадзора тестируют технику в парке Горького и Челюскинцев. Всего в 4 столичных парках - Горького, Челюскинцев, 900-летия г. Минска и 50-летия Октября - обслуживается более 50 аттракционов. Кроме того, к лету в столице появятся и новые карусели. В этом сезоне продолжит работать услуга по приобретению билетов онлайн.

В парках к лету появятся также и новые цветочные композиции. Сейчас озеленители оформляют клумбы, приводят в порядок кроны деревьев, обрезают кустарники.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские парки аттракционов готовятся к открытию. Оно состоится 28 апреля. Сейчас сотрудники Госпромнадзора тестируют технику в парке Горького и Челюскинцев. Всего...
 
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