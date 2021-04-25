Открытие минских парков аттракционов состоится 28 апреля

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Минские парки аттракционов готовятся к открытию. Оно состоится 28 апреля. Сейчас сотрудники Госпромнадзора тестируют технику в парке Горького и Челюскинцев. Всего в 4 столичных парках - Горького, Челюскинцев, 900-летия г. Минска и 50-летия Октября - обслуживается более 50 аттракционов. Кроме того, к лету в столице появятся и новые карусели. В этом сезоне продолжит работать услуга по приобретению билетов онлайн.



В парках к лету появятся также и новые цветочные композиции. Сейчас озеленители оформляют клумбы, приводят в порядок кроны деревьев, обрезают кустарники.