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В автопробеге к годовщине чернобыльской катастрофы участвует более 150 человек
25.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Патриоты Беларуси продолжают автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. В акции участвуют более 150 человек. Маршрут автопробега стартовал накануне и пролегает по территории районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
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Патриоты Беларуси продолжают автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. В акции участвуют более 150 человек. Маршрут автопробега стартовал...
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