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В автопробеге к годовщине чернобыльской катастрофы участвует более 150 человек

25.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Патриоты Беларуси продолжают автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. В акции участвуют более 150 человек. Маршрут автопробега стартовал накануне и пролегает по территории районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Сегодня участники автопробега посетили Гомель. Сначала колонна отправилась на Гомсельмаш - крупнейший в СНГ завод по производству комбайнов. 



После патриоты продолжили экскурсию, но уже культурную. Они посетили красивейший белорусский туристический объект - Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Следующей точкой маршрута стал Ветковский район и Музей старообрядчества и белорусских традиций. Район - один из самых пострадавших от взрыва на ЧАЭС. Невозможными для дальнейшего проживания здесь были признаны 59 населенных пунктов. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Патриоты Беларуси продолжают автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. В акции участвуют более 150 человек. Маршрут автопробега стартовал...
 
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