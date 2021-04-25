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Фильм "Подавляющее меньшинство" о публичных признаниях заговорщиков группы Статкевича-Тихановского

25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять под себя общественное мнение Беларуси и совершить цветную революцию. Под вывеской "Страна для жизни" перед белорусами пытались разыграть спектакль о том, как разгневанное большинство собирается взять власть.

Для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и даже подготовка к уличной войне. В фильме "Подавляющее меньшинство" мы покажем публичные признания заговорщиков, что им нужны не выборы, а протесты и то, что было скрыто, пока делом беломайдана не занялись следователи. Смотрите во вторник 27 апреля на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять...
 
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