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Фильм "Подавляющее меньшинство" о публичных признаниях заговорщиков группы Статкевича-Тихановского
25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять под себя общественное мнение Беларуси и совершить цветную революцию. Под вывеской "Страна для жизни" перед белорусами пытались разыграть спектакль о том, как разгневанное большинство собирается взять власть.
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Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять...
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