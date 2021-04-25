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"Понятная политика. Плюс" разложила по полочкам все, о чем всю неделю говорят в нашей стране и так громко молчат за рубежом

25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подробности операции "Тишина", которые гремели на информационном пространстве всю неделю, в центре внимания политиков и экспертов. Факты, бьющие в лоб, и параллели, от которых никуда не уйти. 

Проект АТН "Понятная политика. Плюс" разложил по полочкам все, о чем всю неделю говорят в нашей стране и так громко молчат за рубежом. Мнения, с которыми сложно поспорить, а выводы делайте сами. Давайте вспомним самые яркие моменты (видео).

 
 
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Подробности операции "Тишина", которые гремели на информационном пространстве всю неделю, в центре внимания политиков и экспертов. Факты, бьющие в лоб, и параллели,...
 
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