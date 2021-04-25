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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Понятная политика. Плюс" разложила по полочкам все, о чем всю неделю говорят в нашей стране и так громко молчат за рубежом Подробности операции "Тишина", которые гремели на информационном пространстве всю неделю, в центре внимания политиков и экспертов. Факты, бьющие в лоб, и параллели,...

Подробности, которые гремели на информационном пространстве всю неделю, в центре внимания политиков и экспертов. Факты, бьющие в лоб, и параллели, от которых никуда не уйти.Проект АТНразложил по полочкам все, о чем всю неделю говорят в нашей стране и так громко молчат за рубежом. Мнения, с которыми сложно поспорить, а выводы делайте сами. Давайте вспомним самые яркие моменты