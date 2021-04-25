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Операция "Тишина"

25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошлой неделе Александр Лукашенко рассказал о том, что на него, членов его семьи готовилось покушение. По подозрению в совершении преступления задержаны оппозиционеры Костусев, Зенкович и Федута. Незалежный интернет взорвался, мол, не может быть, задержали ни в чем не повинных людей. В самый разгар заумных рассуждений карманных экспертов о том, что в Беларуси в застенки кинули ни в чем не повинных людей, появилось любопытное видео.    

На нем вышеуказанные лица и не только они обсуждают план устранения руководства Беларуси. Если говорить прямо, убийства, причем массового. Как выяснилось, существует список для "интернирования", т.е. устранения, а в нем более 30 человек. Минск должен был быть заблокирован, к мятежу планировалось подключить армию, отключить Беларусь от энергоснабжения и т.д. 

Пикантность ситуации придавало то, что в многочисленных разговорах, где обсуждалась организация покушения на Президента и мятежа, принимали участие граждане США и лица, которые не единожды бравировали связями со спецслужбами Польши, США и других стран, в том числе и печально известный по спецоперации "Манкурты"  Игорь Макар. О вопиющем попрании международного права заявил Владимир Путин во время своего ежегодного послания, а США, естественно, открестились от факта подготовки покушения, чем, небось, сильно удивили Юрася Зенковича, который на видео после задержания угрожает проблемами с госдепартаментом США. 

Стало очевидно, что Западу, как говорят, прилетела оплеуха. И она не осталась незамеченной. Вы скажете, совпадение, но тут же Чехия обвинила Россию в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли 2 человека, и выслала десятки российских дипломатов. Сразу же США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий, приостановленные в 2015 году. И тут же появляется осуждающая нашу страну резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Полный набор. 

Александр Лукашенко поделился некоторыми шокирующими планами "демократов и либералов"


МИД России в совпадения не верит, а потому его официальный представитель  Мария Захарова  заявила, что сообщения властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом госпереворота в Беларуси. Сейчас идет следствие, в ближайшее время будут обнародованы новые подробности попытки покушения. А накануне Александр Лукашенко поделился некоторыми шокирующими планами "демократов и либералов". Они же представители новой, правовой и светлой Беларуси (видео). 

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе Александр Лукашенко рассказал о том, что на него, членов его семьи готовилось покушение. По подозрению в совершении преступления задержаны...
 
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