 О возрождении и развитии чернобыльских территорий

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Предлагаю детальнее поговорить о развитии чернобыльских территорий. Только подумайте, за это время на реализацию государственных программ по ликвидации последствий аварии выделено более 19 млрд долларов. Более половины денег было направлено на социально-экономическое развитие регионов. Это и оздоровление детей, и модернизация предприятий, реабилитация сельхозземель и населенных пунктов.



В то же время длительный период оппоненты власти настаивали на остановке освоения чернобыльских земель и промышленного производства продуктов питания на этих территориях. Они выходили на улицы (в основном Минска) с лозунгами, что эту землю нужно законсервировать и забыть о ней до лучших времен.



Для понимания, забыть нужно было о почти 4 тысячах населенных пунктов, среди которых 27 городов с населением более 2 миллионов человек. Разумеется, Президент не поддавался на подобные выпады, год за годом на территории, на которых многие поставили крест, возвращается жизнь.



Как сегодня живет белорусская земля, которая, не желая того, стала ассоциироваться с трагическими событиями 1986? О возрождении Ксения Лебедева.



Людмила - внучка ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Ее бабушка и дедушка из Брагина. Этот город для молодого преподавателя хорового класса и вокала хорошо знакомый. Поэтому долго не думала, куда отправиться работать после 4 курса музыкального колледжа.







Условиям для молодых специалистов на постчернобыльских территориях можно позавидовать: при заключении первого пятилетнего контракта выплачивают 200 базовых величин, при повторном - еще 300. И, конечно, дают жилье. Что касается непосредственно работы, и школы, и детские сады, и учреждения дополнительного образования здесь стараются оснастить в соответствии с современными требованиями.



А ведь после аварии вопрос об отселении Брагина стоял трижды. Местные до сих пор вспоминают, как впервые приехал Президент и сказал, что Брагину быть. Город и район впоследствии попали под Чернобыльскую госпрограмму социально-экономического развития. В этом году документ обновили в 6-й раз.

Производят вкусные, качественные и "чистые" сыры



В основном перерабатывающие заводы на пострадавших территориях после 1986 года ликвидировали. Но это предприятие работает до сих пор и этим уникально. Сюда привозят молоко из Брагинского, Хойникского, Наровлянского районов - наиболее пострадавших. Но производят вкусные, качественные и самое главное "чистые" сыры.



Полесский комбинат построили за 2 года до трагедии на Чернобыльской АЭС. В те годы здесь выпускали до 20 тонн сыров, а еще масло и другую молочку. Акцент на сыры, так как для их приготовления идеально подходила местная сырьевая база - молоко богато белком и жирами. В общем, самого высокого качества. В сутки здесь перерабатывали полмиллиона тонн белого золота. Это были огромные объемы.







Благодаря чернобыльской программе в 90-х годах мощности начали возобновляться. До 2015 предприятие прошло модернизацию, но совершенствоваться продолжают. Вскоре установят новую линию по производству сыров.



Радиологическая лаборатория здесь появилась в том самом 1986. До этого не было необходимости проводить подобные измерения.



С тех пор ведется контроль на всех этапах работы, начиная от сырья и заканчивая готовым продуктом.



Радиоактивный контроль на постчернобыльских землях - это важный ритуал

Как никто об этом знает Роман Ненашев, старший научный сотрудник отдела радиационно-экологического мониторинга Полесского заповедника. Мы находимся на территории научной станции Масаны - бывшая отселенная деревня с одноименным названием.



А вот туристический интерес лишь растет. Туризм в белорусскую зону отчуждения открыли 3 года назад, едут сюда за горячими ощущениями.



Петр Филон первый в Беларуси начал водить группы туристов в Полесский радиационно-экологический заповедник. Говорит, на первых этапах этот бизнес критиковали больше, чем продажу сигарет и алкоголя. Обращаются и белорусы, и иностранцы - все, кто хотел бы посетить аутентичные, но давно заброшенные деревни, посмотреть жизнь советского человека и ощутить дух эпохи. Пока границы закрыты, группы формируются преимущественно из белорусов.





Илья турист со стажем. В этот момент это его 14-й поход в зону отчуждения. Это суммарное количество посещений как с украинской, так и с белорусской стороны – посетил практически все, что можно было.



В результате чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории нашей страны, почти 4 тысяч городов и деревень. Пока в мире шли дискуссии о причинах и виновных, Беларусь практически в одиночку боролась с последствиями. За 35 лет мы проделали огромную работу вместе. Ведь это наша земля.