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Интервью Виталия Дрожжи об охране и правилах ведения лесного хозяйства
25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Земля - наш важнейший природный ресурс наравне с древесиной. Беларусь в десятке лесных государств Европы. Наше богатство и драйвер экономики. Отсюда и правила ведения лесного хозяйства - сертифицированный подход, соответствующий международному уровню. Главный принцип - охрана лесопользования и приумножение ресурса.
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Земля - наш важнейший природный ресурс наравне с древесиной. Беларусь в десятке лесных государств Европы. Наше богатство и драйвер экономики. Отсюда и правила...
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