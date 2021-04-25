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Специальный репортаж "Неброшенная земля"
25.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К очередной годовщине чернобыльской катастрофы Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж "Неброшенная земля".
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К очередной годовщине чернобыльской катастрофы Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж "Неброшенная земля". Никаких фейков, домыслов, только...
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