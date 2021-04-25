Православные встретили Вербное воскресенье

Источник материала: БT

Праздник весны и надежды. У православных сегодня Вербное воскресенье. Тысячи верующих с самого утра приходят в храмы, чтобы освятить веточки вербы. Они символизируют листья пальмы, которые, согласно писанию, жители Иерусалима бросали под ноги Христу. Впереди Страстная седмица и самый строгий пост. Наталья Бордиловская продолжит.



Торжественными возгласами "Осанна в вышних!", которым уже более 2 тысяч лет, начались сегодня праздничные богослужения во всех православных храмах. Победителя смерти и спасителя рода человеческого Иисуса Христа в Беларуси приветствовали тысячи верующих. От всенощного бдения до утренних литургий многоголосые молитвы, ликующие песнопения и колокольный звон возносились под купола церквей и лились далеко за храмовые стены. Праздник надежды, объединяющий поколения. Предпасхальное предвкушение. За ликованием и радостью духовное осмысление евангельского события: Сын Божий принес добровольную жертву. Вошел в Иерусалим, зная, что будет предан и распят теми, кто в Новом Завете ликовал, встречая его в Иерусалиме. Но вошел, чтобы через собственную боль спасти род человеческий.







Самая яркая, всенародно любимая и всегда эмоциональная часть вербного праздника - освящение верб. Это когда после молитв через живой людской коридор проходит священнослужитель, окропляя и самих верующих, и вербные букетики святой водой. Древний символ и главный атрибут Вербного воскресенья - эти веточки - люди разнесут по домам и будут хранить весь год, ожидая от них доброй энергии и защиты от всех бед.



Это еще один символ народного единства, год которого официально отмечаем в Беларуси, стоя в храмах плечом к плечу в молитве, выстраиваясь в цепочку добра и надежды при освящении верб, веруя во Христа и равняясь на него в его доброте и милосердии - мы, все белорусы, едины. Едины своей верой, своими традициями, своим духовным стремлением к миролюбию и человечности. Важные духовные даты, святые праздники мы встречаем вместе, доверяя и улыбаясь друг другу.





Сегодня праздничный день. А завтра на православном календаре Страстная седмица. Это особые дни особого воздержания, особо строгого поста, дни очищения не только наших жилищ, но и наших душ, дни покаяния, молитвы, дни добрых дел.



Вспоминая Евангелие вместе с Белорусской православной церковью, всенародно идем к Пасхе Христовой, чтобы на высокой духовной ноте очень скоро приветствовать друг друга: Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!