Жители Шабанов и некоторых других районов Минска сообщают, что у них пропала горячая и холодная вода

Источник материала: Tut.by

Жители некоторых районов Минска сообщают TUT.BY, что у них снова нет ни горячей, ни холодной воды. В Минскводоканале подтвердили, что сейчас есть проблемы — но к утру обещают все уладить.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Читатели сообщают, что в столичных Шабанах нет воды. Сообщения также поступают от жителей Октябрьского и Ленинского районов.

— Опять нет ни горячей, ни холодной воды уже три часа, — пишут люди.

— Диспетчер Минскводоканала сказала, что всеми усилиями пытаются устранить причину, — рассказала еще одна читательница.

TUT.BY позвонил в диспетчерскую Минскводоканала и, не представляясь прессой, поинтересовался, есть ли проблемы с водоснабжением в Минске сейчас.

— Есть повреждение в районе Шабанов, мы сейчас занимаемся его поисками. В течение часа постараемся дать воду, — сказали в диспетчерской.

То, что вода отсутствует три часа, в Минскводоканале опровергают.

— У нас информация, что полчаса назад вода пропала, — отметили в диспетчерской. — Завтра утром вода будет точно.

Напомним, вечером в среду, 21 апреля, затопило проезжую часть в минской Чижовке. Жители Заводского, Октябрьского и Ленинского районов сообщали, что у них пропала вода из крана.

Оказалось, что причина ЧП — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе стройплощадки возле гипермаркета на улице Уборевича. Кроме того, был поврежден и подземный газопровод.

После 22.00 читатели стали сообщать, что в некоторых домах вода появилась, а уровень воды на проезжей части снизился. На месте работали спасатели и аварийные службы. В Мингорисполкоме предупредили, что качество воды может ухудшиться, в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. В 00.15 аварию локализовали.

Качество воды в трех районах Минска было неподходящим для питья на протяжении всего четверга, 22 апреля.

Мингорисполком назвал две предварительные версии ЧП в Чижовке.

Первая — водопровод повредили при выполнении строительно-монтажных работ. Они могли выполняться без соблюдения регламента.

Вторая версия — низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода.