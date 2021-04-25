Наркоконтроль: в распространение наркотиков активно втягиваются дети и молодежь

Источник материала: БT

Белорусский наркоконтроль на неделе озвучил новый вызов, который спустя годы затишья вновь стал стремительно набирать обороты. Опасная тенденция - в распространение наркотиков через интернет-магазины снова активно втягиваются дети и молодежь.



70 человек, задержанных с начала года, - это либо старшеклассники, либо студенты первых курсов вузов и колледжей. И большинство это далеко не мелкие сбытчики, так называемые оступившиеся дети, как их пытаются представить отдельные псевдоэксперты. Это молодые люди, успевшие разложить от десятков до нескольких тысяч доз наркотиков. Задержаны с поличным, их мессенджеры просто пестрят доказательствами их работы на наркомагазины.



Кому и зачем нужны наши дети? Что говорит Уголовный кодекс о наказании за сбыт наркотиков? И где в профилактике потерялась роль родителей? Наш репортер Алеся Высоцкая погрузилась в тему.



Они мечтали о красивой жизни, самостоятельной. И заработать денег, может, и больше, чем могут родители. Мечтали о дорогих телефонах, модной одежде. Хотели и походов в кино, и прогулок с любимыми, а, возможно, просто хотели внимания подруги, друга или мамы.



Пропуская все через сердце, сначала их жалко, а потом по-родительски хочется взять ремень.



Жаль, для родителей этих задержанных уже время упущено, как и для этой матери, которая до второго звонка из милиции все еще надеялась, что это лишь шутка.



Мы в городском лесопарке. Не будем называть, где конкретно. Но недавно здесь обнаружили трупы. Последнее, что видели те люди - доза. Лесопарки - излюбленные места закладчиков. Тех, кто прячет наркотики, доставляя товар от интернет-магазина к заказчику. Получив товар, те наркоманы приняли, как говорится, не отходя от кассы.



Александр Высоцкий, замначальника ГУНИПТЛ МВД Беларуси: Это сетевой маркетинг, работает целая схема организованной преступности. Есть операторы, есть администраторы, есть те, кто занимается сбытом. Пиар, реклама. Есть те, кто их вербует - подбирает персонал. Молодые люди попадают вот в эти схемы, из которых выпасть уже тяжело.

Когда информация о задержаниях молодежи – курьеров интернет-магазинов - стала стекаться из разных уголков страны с завидной регулярностью, в наркоконтроле забили тревогу. Первый вопрос - где брешь? Профилактика в школе давно прижилась, беседы с детьми регулярные, что и подтверждают, к слову, и сами задержанные.



Кстати, этой девочке вместе с одноклассницей удалось сделать закладки в разных городах региона. А это поездки, явно отсутствие дома. Резонный вопрос: где родительский глаз. В обеих семьях по крайней мере до дня задержания было благополучие. Дети обеспечены. Родители с хорошей работой.



Выявленных преступлений, совершенных группой лиц, больше в этом году на 55 %, а в составе организованной группы - более чем в 5 с половиной раз.

Сбытчики – это пехота, но от нее ниточки тянутся к крупным рыбам. Вот один из ярких примеров.

Их тайники-закладки находили в разных уголках страны. К преступникам привела цепочка от задержания в Минске. В тот день задержанный ИП-шник хотел заработать немалые деньги. Наркотики при себе, в машине, в квартире. Более 20 килограммов, а это особо опасный параметилэфедрон, от которого нередки смерти. А еще приличный вес амфетамина, гашиша, кокаина и прочего. Эдакий перевалочный склад для интернет-магазина.



Дальше задержания по принципу домино в Минске и Минском районе. Всего 6 человек. И следы увели в Питер. Россиянка, взяв закладку, реализовать наркотик намеревалась на своей родине. Муж, к слову, сидит уже за наркотики. Работал ли их семейный бизнес на территории страны-соседки – проверяют теперь российские сыщики.



А это кадры пресечения еще одного крупного канала. Сначала оперативники вышли на двоих молодечненцев. Младшего взяли на перевозке полкилограмма мефедрона.



Потом удалось выйти на поставщика и крупнее. Работал на наркомаркет, организовал канал из России. Дважды в неделю он привозил товар. Задержан с очередной партией.



Интернет-магазинам, даже то ту сторону океана, вряд ли можно спать спокойно. Их бизнес, по крайней мере на нашей территории, будет недолгим.



Не было бы персонала, который разносит наркотики по закладкам, не было бы и интернет-магазинов.