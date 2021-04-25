Источник материала: БT

Себестоимость электроэнергии на ИАЭС была вдвое меньше

Первый энергоблок с лихвой покрывал потребности Литвы

Потеря ИАЭС для Литвы - это как потеря курицы, которая несет золотые яйца. Кому на рынке нужен продавец с дешевой электроэнергией?! Дешевая электроэнергия позволяла бы и более дешевую продукцию другим предприятиям производить, с которой они бы могли свободно выходить дальше на рынок в Европе. А продавая более дешевую продукцию, они могли бы составить большую конкуренцию европейским гигантам. Естественно, это был политический момент. Но не забывайте, что этот процесс, который сейчас идет по выходу и отключению Литвы и стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и синхронизация наших энергосетей с европейскими, - это все звенья одной цепочки, которая началась от закрытия Игналинской станции.

Литва, по сути дела, для ЕС (при закрытии ИАЭС) стала подопытной территорией. Ведь многие АЭС в Европе исчерпывают свой срок эксплуатации, само собой для них будет очень интересен опыт по закрытию АЭС, как это происходило в Литве. Это была такая экспериментальная площадка. Литва - это первая, ИАЭС - первая сегодня уже в объединенной Европе, которая закрывается по всем этим технологическим моментам, т. е. заглушка реактора, выбор топлива, складирование, утилизирование.

Во время закрытия станции там очень поживились на разных уровнях. Был такой огромный скандал, когда на первом этапе ЕК выделила Литве около 1 млрд евро на закрытие. Это была хорошая, существенная сумма. А потом после истечения срока эмиссары приехали и говорят: "Ребята, а где деньги?" А у нас развели руками: "А какие деньги?" Они говорят: "Что вы сделали за эти деньги?" Они говорят: "Ой, а какие деньги?". Это называется сыграть в дурочку. Так на вопрос инспекторов МАГАТЭ и ЕК о том, куда пропал миллиард, никто не ответил.

Об утечке радиоактивных отходов на ИАЭС не было сообщено руководству Беларуси

Могильник с радиоактивными отходами ИАЭС будет размещен в 4 км от границы с Беларусью

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игналинская АЭС стала игрушкой в руках политиков, которую "убили" ради прихоти Евросоюза Как известно, Вильнюс постоянно нападает на Белорусскую атомную электростанцию. Против БелАЭС развернулась целая информационная компания. Но к претензиям наших...

Как известно, Вильнюс постоянно нападает на Белорусскую атомную электростанцию. Против БелАЭС развернулась целая информационная компания. Но к претензиям наших ближайших соседей мы всегда относились внимательно, даже понимая истинные (исключительно политические) мотивы этих претензий. Инспекторы МАГАТЭ - частые гости у нас.По результатам проверок эксперты приходят к выводу, что мы добросовестно обеспечиваем безопасность. Между тем, рядом с нашей границей может притаиться радиоактивная опасность, если соседка Литва не подойдет со всей ответственностью к своей ликвидируемой Игналинской электростанции и строительству могильника радиоактивных отходов в 4 километрах от нас. И опасения, кстати, не беспочвенны. Официальный Вильнюс, указывающий вопреки заключениям МАГАТЭ на небезопасность нашей АЭС, имеет ряд нарушений безопасности на Игналинской АЭС.В 2019 году огласили результаты проверок на литовской станции. Было выявлено 10 нарушений технологических норм, только 2 из которых классифицированы как незначительные. А ведь закрывали Игналинскую станцию в самом ее расцвете и, по заключениям экспертов, абсолютно безопасной для дальнейшей эксплуатации. Рассвет и закат Игналинской АЭС.Как Евросоюз уничтожал конкурента на рынке энергетики? И что происходит сейчас на некогда мощнейшем объекте Литвы? Об атомной энергетике в масштабе европейской интеграции, экологической угрозе и коррупционных скандалах - в рубрикеВ 90-е про Литву шутили, что за годы "советской оккупации" она лучше всех сумела подготовиться к независимости. Лучшие дороги во всем Союзе, собственный нефтеперегонный завод, порт и современная атомная электростанция, способная не только обеспечивать внутреннего потребителя, но и приносить доход от экспорта электроэнергии.Игналинская АЭС была запущена в 1983 году. Два самых мощных в мире работающих энергоблока по 1600 МВт каждый. Практически был готов и третий блок, начал строиться четвертый. О том, что значила АЭС для государства и ее независимости, скажут цифры. Себестоимость электроэнергии на Игналинке была почти вдвое меньше, чем на других электростанциях. В 1991 году Игналинская АЭС производила 60 % всей электроэнергии страны. В рекордный для атомной энергетики 1993 Ингалинка произвела 12,26 миллиарда кВт*ч электроэнергии - 88,1 % всей произведенной в государстве электроэнергии.Первый энергоблок с лихвой покрывал потребности Литвы, а второй работал только на экспорт - в Беларусь, Россию, Латвию и Эстонию. По некоторым оценкам, доход от экспорта составлял 1 % от валового внутреннего продукта страны. За 26 лет Игналинка выработала 307,9 миллиарда кВт*ч электроэнергии: на первом блоке - 136,9 миллиарда кВт*ч, на втором блоке - 170,2 миллиарда кВт*ч электроэнергии. Отпущено потребителю 279,8 миллиарда кВт*ч электроэнергии.• Выработала электроэнергии - 307,9 миллиарда кВт*ч• На первом блоке - 136,9 миллиарда кВт*ч• На втором блоке - 170,2 миллиарда кВт*ч• Отпущено потребителю - 279,8 миллиарда кВт*чБеда пришла откуда не ждали. Правительство Литовской Республики взяло курс на вступление в Евросоюз. Одно из главных условий еврочиновников - вывод единственной в республике атомной электростанции из эксплуатации.Подчеркиваю, это было чисто политическое решение. Станция имела высокую степень доверия, поскольку боле 20 лет работала безопасно и надежно, обеспечивая и Литву, и соседние государства дешевой и надежной электроэнергией. Конечно, была длительная борьба, Литва не хотела закрывать АЭС, но Европа оказалась сильнее. Но без электричества никто не остался, поскольку мы еще работаем в единой энергосистеме БРЭЛ, но цена на электроэнергию для потребителей Литвы возросла.Евросоюз мотивировал свои требования по закрытию Игналинки тем, что не хочет иметь в своих рядах государство, которое эксплуатирует реакторы чернобыльского типа, которые скомпрометировали себя в 1986 году. Однако заключение МАГАТЭ говорило, что Игналинка входила в список самых надежных станций мира. Тем не менее станцию приказано было уничтожить.Ингалинка стала игрушкой в руках политиков, которую "убили" ради прихоти Евросоюза. Станцию должны полностью закрыть к 2038 году. Общая смета - в 3 миллиарда евро. Помощь должны оказать страны-доноры ЕС, которые, кстати, до сих пор продолжают использовать мирный атом.Однако процесс вывода оказался стройным только на бумаге, по факту превратился в долгоиграющую мыльную оперу. Евросоюз оказался не таким щедрым, и на это, надо отдать должное, есть причины. В период с 2007 по 2013 ЕС выделил Вильнюсу почти 840 млн евро, а в 2014-2020 добавили еще 450 млн. Итого 1 млрд 288 млн 200 тыс. евро.По другим источникам, даже больше - полтора млрд. Согласно подсчетам Европейской комиссии, работы на Игналинке потребуют еще до 1,5 млрд евро. Страны-доноры ЕС в шоке от таких расходов и всеми способами стараются их ограничить. На 2021-2027 Еврокомиссия предложила выделить на ликвидацию атомного гиганта только 552 млн евро. Связано это в том числе с коррупционными скандалами, однако Вильнюс требует увеличить сумму хотя бы до 780 млн. Проблемы с финансированием сопровождаются и рядом громких скандалов. В 2014 году началось расследование дела о коррупции и картельном сговоре. 2 тысячи медных труб (готовые изделия) с Игналинской АЭС были проданы немецкой компании Sypra на сумму 1,5 млн евро как металл. Цена была занижена в 5 раз.Казалось бы, развернулось вокруг Игналинской станции целое поле для коррупционной деятельности - это дела, скорее, Литвы и Евросоюза. Но параллельно с этими событиями Литва старательно скрывала другие, они вызывают уже наши опасения.В 2010 году на станции произошла авария, которую публике представили как незначительную. Около 300 кубометров радиоактивной жижи вылилось в помещение первого энергоблока. По сообщениям очевидцев, которых ретранслировали литовские СМИ, сотрудники АЭС подверглись облучению, а помещения были сильно загрязнены. Густая радиоактивная масса не ушла в технологические дренажные отверстия, как утверждалось руководством АЭС. Цитата литовской прессы: "Люди вручную собирали вытекшую радиоактивную суспензию, которую затем вывозили из технологического помещения и хоронили на территории ИАЭС". Отмечу, по международной шкале ядерных событий, если же произошел выброс радиации и облучение людей - это третий уровень. И утаивание информации в данном случае - преступление. И, кстати, нам, соседствующим с АЭС, об аварии не сообщили. В конце 2017 года на Игналинской АЭС произошел инцидент во время испытаний по переносу радиоактивных веществ из старых хранилищ в новое. Радиоактивные вещества были чрезмерно загрязнены. И если бы отходы из реактора были бы погружены в контейнеры, как планировалось, произошла бы ядерная реакция. Но руководство станции вновь лишь развело руками, мол, никакой это не инцидент, а «определенные неполадки". Брюсель же выразил озабоченность.В марте 2019 года Государственная инспекция по ядерной безопасности Литвы зафиксировала на Игналинской АЭС критическое нарушение: в инспектируемых помещениях были обнаружены механически поврежденные и дефектные стропы, которые необходимо было немедленно удалить из рабочей зоны.Проблемы возникают и со строительством могильника для захоронения отходов. Это 3 железобетонных модуля со 100 тысячами кубических метров радиоактивных отходов. Захоронение будет производиться до 2038 года. И не менее века Литва будет осуществлять надзор за ним. Модули с радиоактивными отходами разместятся у нашего порога - в 4 километрах от границы с Беларусью. И здесь опять финансовые инциденты. Компания, которая должна была создать проект могильника для отходов, а далее контролировать его строительство, вдруг объявлена банкротом. По состоянию на 29 марта этого года только госбюджету фирма задолжала почти 10 тысяч евро. Всего против компании выставлено 70 млн евро. При этом компания реструктуризируется в четвертый раз. Каким образом до последнего это оставалось незамеченным - большой вопрос.О чем это говорит? Прежде всего как минимум о халатном отношении к процессу демонтажа. В то время как некогда приносившее большой доход предприятие превратилось в воронку по выкачиванию бюджета из Евросоюза, Запад, который всенепременно "поможет" всем, желания помогать изъявляет все меньше, постепенно уменьшая суммы дотаций. Что же остается в сухом остатке? В сухом остатке остается атомная опасность в 4 километрах, у самого нашего порога.