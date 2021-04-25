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Александр Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник
26.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
35 лет прошло с момента страшной трагедии, с последствиями которой мы вынуждены справляться до сих пор. Авария на Чернобыльской АЭС. Увы, эти апрельские дни навсегда остались в памяти у миллионов белорусов, россиян, украинцев, пострадали и многие страны Европы.
Только представьте себе, в каком состоянии сегодня, спустя 35 лет, находилась бы огромная часть Беларуси, послушай руководство страны горе-советчиков. Сегодня мы видим, что города оживают, люди потихоньку возвращаются, открываются социальные объекты, приходит и бизнес. Командировка Президента в Чернобыльский регион - традиционна для конца апреля. В преддверии годовщины той страшной аварии Александр Лукашенко - на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Традиционные доклады о развитии всего региона и в частности Наровлянского района.
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35 лет прошло с момента страшной трагедии, с последствиями которой мы вынуждены справляться до сих пор. Авария на Чернобыльской АЭС. Увы, эти апрельские дни навсегда...
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