Александр Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник

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35 лет прошло с момента страшной трагедии, с последствиями которой мы вынуждены справляться до сих пор. Авария на Чернобыльской АЭС. Увы, эти апрельские дни навсегда остались в памяти у миллионов белорусов, россиян, украинцев, пострадали и многие страны Европы.



Десятилетиями эти земли в нашей стране старались тщательно восстановить, одновременно развеивая предрассудки, что там жизни никогда уже не будет. Хотя, конечно, было много критики в адрес Президента, мол, его решения обречены. А миллиарды долларов, которые в стране выделяли и продолжают выделять на преодоление последствий - это все пустое.

Только представьте себе, в каком состоянии сегодня, спустя 35 лет, находилась бы огромная часть Беларуси, послушай руководство страны горе-советчиков. Сегодня мы видим, что города оживают, люди потихоньку возвращаются, открываются социальные объекты, приходит и бизнес. Командировка Президента в Чернобыльский регион - традиционна для конца апреля. В преддверии годовщины той страшной аварии Александр Лукашенко - на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Традиционные доклады о развитии всего региона и в частности Наровлянского района.







Сделано многое, сейчас акцент на создание рабочих мест и экономическое развитие регионов. Показали Президенту местную пасеку и конеферму. Эти проекты запускали по поручению Александра Лукашенко. Решение оказалось своевременным. В последние годы, к слову, новые возможности здесь получило ремесленничество. В целом нужна комплексная программа по этим регионам - и она будет. Анонсирует Президент (видео).